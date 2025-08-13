L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Naufragio di migranti a Lampedusa: 61 sopravvissuti, almeno 20 morti e decine di dispersi
13 Ago 2025 16:36
Tragedia in mare a Sud di Lampedusa. Sono 61 i sopravvissuti – 56 uomini e 4 donne – del naufragio di migranti a Lampedusa che ha già causato almeno 20 vittime e un numero imprecisato di dispersi, stimati tra 20 e 40. A confermarlo è la Croce Rossa Italiana, che gestisce l’hotspot di Contrada Imbriacola.
Naufragio Lampedusa: il bilancio delle vittime
Le due imbarcazioni coinvolte sarebbero partite ieri sera da Zawiya, in Libia, con a bordo tra 90 e 100 persone. Durante la traversata, una delle barche avrebbe iniziato a imbarcare acqua, ribaltandosi poco dopo. Alcuni migranti sono riusciti a spostarsi sull’altro natante, già sovraccarico, che a sua volta si è rovesciato.
Le dinamiche del naufragio a Sud di Lampedusa
Il primo allarme è scattato intorno a mezzogiorno, quando un elicottero della Guardia di Finanza ha avvistato un barcone semiaffondato a circa 14 miglia dall’isola. Immediatamente sono partite le motovedette della Guardia Costiera, della Finanza e di Frontex.
Soccorsi e assistenza ai sopravvissuti
I 61 superstiti sono stati trasferiti all’hotspot, dove ricevono assistenza medica, psicologica e supporto dai mediatori culturali. Quattro di loro sono stati portati al poliambulatorio per accertamenti, ma non risultano gravi emergenze sanitarie. Nessun minore non accompagnato tra le persone salvate.
Foto: Blog Sicilia
© Riproduzione riservata