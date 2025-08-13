Naufragio di migranti a Lampedusa: 61 sopravvissuti, almeno 20 morti e decine di dispersi

Tragedia in mare a Sud di Lampedusa. Sono 61 i sopravvissuti – 56 uomini e 4 donne – del naufragio di migranti a Lampedusa che ha già causato almeno 20 vittime e un numero imprecisato di dispersi, stimati tra 20 e 40. A confermarlo è la Croce Rossa Italiana, che gestisce l’hotspot di Contrada Imbriacola.

Naufragio Lampedusa: il bilancio delle vittime

Le due imbarcazioni coinvolte sarebbero partite ieri sera da Zawiya, in Libia, con a bordo tra 90 e 100 persone. Durante la traversata, una delle barche avrebbe iniziato a imbarcare acqua, ribaltandosi poco dopo. Alcuni migranti sono riusciti a spostarsi sull’altro natante, già sovraccarico, che a sua volta si è rovesciato.

Le dinamiche del naufragio a Sud di Lampedusa

Il primo allarme è scattato intorno a mezzogiorno, quando un elicottero della Guardia di Finanza ha avvistato un barcone semiaffondato a circa 14 miglia dall’isola. Immediatamente sono partite le motovedette della Guardia Costiera, della Finanza e di Frontex.

Soccorsi e assistenza ai sopravvissuti

I 61 superstiti sono stati trasferiti all’hotspot, dove ricevono assistenza medica, psicologica e supporto dai mediatori culturali. Quattro di loro sono stati portati al poliambulatorio per accertamenti, ma non risultano gravi emergenze sanitarie. Nessun minore non accompagnato tra le persone salvate.

Foto: Blog Sicilia

