Quattro goal per il Vittoria che vince sul Misterbianco

di Andrea La Lota – Più quattro in classifica. Il Vittoria cala il poker al Misterbianco e si smarca dall’Avola caduto in casa contro il Priolo (1-2). E’ domenica di festa per i biancorossi di Danilo Rufini, unici imbattuti in stagione con 36 punti in 14 partite di campionato. E’ record. Nulla da fare dunque per il Misterbianco, malcapitato della domenica al ritorno in campo in questo 2024.

Nonostante le insidie di un terreno di gioco – causate dal clima di questi giorni – che avrebbero potuto avvantaggiare l’avversario, Il Vittoria domina lo stesso la partita sul piano del palleggio, dove a svettare quest’oggi è il fantasista De Vivo, migliore in campo. Presente su ogni pallone, il numero dieci di Rufini cuce e ricama suggerimenti in tutte le azioni che porteranno al gol. Diop – anche oggi encomiabile per impegno e sacrificio – la sblocca da puro centravanti, poi Morra dagli undici metri raddoppia (ma preoccupa il suo infortunio) mentre nella ripresa la garanzia di casa Sferrazza ed il funambolo Diaw corredano il risultato. Per il neo arrivato in porta Cirnigliaro la “prima parata” da biancorosso può attendere. Pur senza l’esperienza di uno come Pettinato (bloccato dal giudice sportivo) là dietro non si passa.

E adesso pronti per la prossima trasferta a Palazzolo. In attesa di capire meglio le condizioni di Morra ma con un distacco più importante in classifica. Il Vittoria c’è.

VITTORIA 4

MISTERBIANCO 0

VITTORA: Cirnigliaro, Hardes, Russo, Floridia (37’st Ventura) Sferrazza, Diop, Santana (19’st Mititelu) Leggio (8’st Barbieri) Cannarozzi (8’st Diaw) De Vivo, Morra (28’pt D’Agosta). All: Rufini

MISTERBIANCO: Biondi, Acquaviva, Gennaro (10’st Ferlito) La Magna (26’st Spina) Giacone, Russo (15’st Nobile) Lauria, Neri, Marino (20’st Tosto) Boccaccio, Caruso (43’st Mirabella). All: Curro

ARBITRO: Di Carlo di Palermo

RETI: 4’pt Diop, 7’st Morra, 35’pt Sferrazza, 40’st Diaw

[image: image.png]