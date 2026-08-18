Quasi 500 mila passeggeri e un nuovo servizio: Pozzallo vuole una farmacia al porto

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Una farmacia direttamente all’interno della stazione passeggeri del Porto di Pozzallo. È questa la richiesta formalizzata dalla Giunta Municipale, che ha approvato in data odierna la delibera per l’istituzione di una nuova sede farmaceutica nello scalo portuale.

Una scelta legata alla crescita del porto e, soprattutto, all’aumento costante dei flussi di passeggeri, merci e autoveicoli. La struttura portuale di Pozzallo rappresenta infatti un punto strategico per i collegamenti e accoglie ogni anno quasi mezzo milione di passeggeri.

Una farmacia per il porto che continua a crescere

La richiesta dell’Amministrazione comunale nasce dall’esigenza di adeguare i servizi alle dimensioni e alla crescente centralità dello scalo.

La Giunta ha chiesto l’istituzione della nuova sede farmaceutica all’interno della stazione passeggeri facendo riferimento all’articolo 1-bis della legge 475/1968, introdotto dall’articolo 11, comma 1, lettera b, del decreto legge 24 gennaio 2011.

L’obiettivo è dotare un’infrastruttura sempre più frequentata di un servizio essenziale, facilmente accessibile proprio nel luogo in cui transitano quotidianamente viaggiatori e operatori.

Quasi 500 mila passeggeri: numeri che spingono il Comune

Alla base della richiesta ci sono innanzitutto i numeri. Il Porto di Pozzallo registra una movimentazione annuale di quasi mezzo milione di passeggeri, a conferma del peso assunto dallo scalo nel sistema dei collegamenti marittimi.

Ma non ci sono soltanto i viaggiatori. L’Amministrazione evidenzia anche il continuo incremento della movimentazione delle merci e del trasporto degli autoveicoli.

Una crescita complessiva che, secondo la Giunta, rende necessario un ulteriore adeguamento dei servizi presenti all’interno della struttura portuale.

Il prossimo passaggio: i pareri di ASP e Ordine dei Farmacisti

L’approvazione della delibera rappresenta il primo passaggio dell’iter amministrativo. Prima della trasmissione dell’istanza alla Regione Siciliana sarà infatti necessario acquisire i pareri dell’ASP e dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ragusa.

Una volta completata questa fase, la richiesta verrà inoltrata alla Regione per il parere finale.

Sarà quindi l’iter regionale a determinare il passaggio successivo verso l’eventuale istituzione della nuova sede farmaceutica.

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