Quanto costa l’insularità ai siciliani? Circa 6 miliardi all’anno

Quanto costa l’insularità ai siciliani? Circa 6 miliardi all’anno. E’ quanto afferma il presidente della regione Renato Schifani: ciò si traduce in un onere individuale di circa 1200 euro per ogni siciliano. Questo divario economico dovuto all’isolamento insulare dovrebbe essere compensato progressivamente dallo Stato attraverso meccanismi come la continuità territoriale, la fiscalità di sviluppo e la perequazione infrastrutturale. Tutti meccanismi già ben conosciuti anche se in realtà non sono ben realizzati.

E IL PONTE SULLO STRETTO?

La cosa interessante è che Schifani sostiene che il ponte sullo Stretto, sebbene rappresenti un passo importante per attenuare gli effetti dell’insularità, non potrà eliminarli completamente. Pertanto, è necessario che lo Stato e le aziende nazionali promuovano misure per rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità. Schifani menziona anche il regionalismo differenziato, affermando che per essere un’opportunità per il Sud del paese, deve riconoscere pienamente i livelli essenziali delle prestazioni e garantire l’eguaglianza sostanziale tra i cittadini.

Schifani conclude affermando che il pieno rispetto del diritto costituzionale dell’insularità è una condizione posta dalla Costituzione stessa per l’attuazione del regionalismo differenziato e che la difesa di questo diritto è fondamentale per i siciliani.