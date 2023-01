Quando lo scasso vale più della refurtiva: furto di 6 euro in una trattoria di Modica

Uno scasso che vale più di un furto, visto che alla fine i ladri hanno rubato appena 6 euro, dimenticati in cassa. E’ successo a Modica ai danni della trattoria-pizzeria “La Rusticana”, in viale Medaglie d’Oro, a Modica Bassa.

I ladri hanno prima sfondato il vetro della porta d’ingresso e poi si sono introdotti all’interno del ristorante per rubare dalla cassa. Bottino? Appena sei euro. La scoperta è stata fatta dai proprietari alla riapertura.

Un furto che sa di beffa, soprattutto per i proprietari che hanno avuto un danno non indifferente visto che alla fine saranno costretti a riparare la porta d’ingresso. Modica, da tempo, denuncia questi atti che sanno di vandalismo più che altro. Una situazione che peggiora di giorno in giorno e di cui non si riesce a venirne a capo.