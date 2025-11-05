Quando Belen incontrò Montalbano a Ragusa: la presenza dell’attrice creò il caos sul set

Ieri sera, la Rai ha trasmesso un altro episodio della serie più amata dagli italiani: “Il Commissario Montalbano”. La puntata in questione ha visto tra i protagonisti l’attrice Belen Rodriguez, una delle icone della televisione italiana, che all’epoca della sua partecipazione al set si trovava al culmine della sua carriera. La sua presenza in una delle puntate della serie, andata in onda ormai qualche anno fa, suscitò grande curiosità e attenzione da parte del pubblico ragusano, che accorse numeroso sul set per cercare di scattare fotografie e ottenere autografi. Un’invasione di curiosi che, purtroppo, rallentò i lavori di realizzazione della fiction, creando non pochi disagi, in particolare per l’attore protagonista Luca Zingaretti, il quale si trovò a dover affrontare la difficoltà di un set interrotto da continui applausi e richieste di foto.

L’effetto “Belen” aveva infatti scatenato una vera e propria “follia collettiva” tra i fan, che non si limitavano a osservare a distanza, ma spesso cercavano di avvicinarsi al set, intralciando le riprese e facendo perdere tempo alla troupe. L’attrice, che aveva raggiunto un livello di popolarità altissimo in quegli anni, è stata una delle guest star più ricordate di questa edizione della serie.

“Il Commissario Montalbano”, che quest’anno sta vivendo una nuova ondata di successo, è attualmente in onda su Rai 1 con la trasmissione di tutte le puntate della serie. Questa scelta non è casuale, ma si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Andrea Camilleri, il celebre scrittore siciliano che ha dato vita a Montalbano e che ha arricchito la televisione e la cultura italiana con la sua penna.

La Rai ha deciso di trasmettere tutte le puntate della serie per omaggiare Camilleri, portando il suo leggendario commissario, Salvo Montalbano, nelle case degli italiani ogni settimana. Le repliche, che vanno in onda sin dal mese di settembre, continuano ad avere un grande successo, conquistando un ampio pubblico con ogni episodio trasmesso. Le cifre parlano chiaro: le puntate di “Il Commissario Montalbano” stanno ottenendo ottimi risultati in termini di audience, dimostrando che la serie non ha perso il suo fascino, anche a distanza di anni dalla sua prima messa in onda.

Secondo gli ultimi dati Auditel, dal mese di settembre, tutte le puntate hanno registrato un interesse costante, con picchi di ascolto che hanno superato i 7 milioni di telespettatori in alcune serate, rendendo “Il Commissario Montalbano” una delle serie più seguite della stagione televisiva.

Questa serie, che mescola il giallo alla bellezza mozzafiato dei paesaggi siciliani, non è solo una fiction di successo, ma un vero e proprio fenomeno culturale che ha saputo entrare nel cuore degli italiani. Il ritorno di Montalbano, con tutti i suoi compagni di viaggio e le sue storie appassionanti, è anche un modo per ricordare l’incredibile lascito di Andrea Camilleri, che con la sua penna ha saputo dar vita a un personaggio senza tempo, amato da generazioni di spettatori.

