Qualità della vita, anche Il Sole 24 Ore conferma Ragusa nei bassifondi d’Italia

Cambia il mittente, ma il risultato è lo stesso: la bocciatura sulla qualità della vita. La provincia di Ragusa perde terreno anche nell’annuale classifica de Il Sole 24 Ore, passando dall’85.ma all’86.ma posizione, pur mantendendo il primato di migliore territorio dove vivere in Sicilia. Che è tutto dire.

Il dato del Sole 24 Oreconferma più o meno ciò che aveva certificato l’altra classifica di Italia Oggi-Legambiente, pubblicata il 19 novembre scorso, dove Ragusa è scesa all’88.mo posto nazionale su 107 province. Proprio ieri, il sindaco del capoluogo Giuseppe Cassì ha contestato questo risultato sul palco del congresso nazionale di Legambiente dovuto a un errore nella trasmissione di alcuni parametri. Sarà. Ma i risultati sui specifici parametri sono di livello provinciale, a indietreggiare è l’intero territorio rispetto ad altri. Occorre leggere l’intera classifica per avere il quadro generale e scorgere le province che nell’ultimo anno hanno fatto molti passi in avanti.

Pochi meriti, diversi demeriti

I dati di Ragusa: la nostra è la migliore provincia d’Italia sul numero delle denunce (0) per riciclaggio e impiego di denaro; la peggiore performance è invece sul numero dei laureati nella fascia d’età compresa tra i 25 e i 39 anni: 15%, contro una media nazionale del 27%. Peggio di noi fa soltanto Taranto.

Altre criticità riguardano l’ambiente e il clima: Ragusa è una delle province in cui si verificano più eventi estremi (94.ma posizione, con 38 giorni di accumulo di pioggia superiore ai 40 millimetri nel decennio 2011-2021) e ondate di calore (98.ma, con 271 sforamenti superiori ai 30° per 3 giorni consecutivi, sempre nel decennio 2011-2021). Va molto meglio il soleggiamento: 10.ma posizione, con 8,6 ore in media di sole al giorno.

Se poco si può fare – almeno nel locale – per governare la forza della natura, siamo indietro anche su paramentri economici. Ragusa perde 10 posizioni nella voce “ricchezza e consumi” (96) e 21 posizioni nel capitolo “affari e lavoro” (92). Giù anche “cultura e tempo libero”: – 9 posizioni (96), stabile “ambiente e servizi” (95.mo posto).

Molto meglio i risultati su “giustizia e società” (48.ma posizione, + 41) e “demografia e società” (20.ma posizione, + 31).

Sorpresa Udine

La provincia friulana è la migliore dove vivere secondo la 34esima edizione dell’indagine del Sole 24 Ore, i cui risultati sono pubblicati anched sul quotidiano in edicola oggi.

Conferme, invece, per il secondo e il terzo posto di Bologna, vincitrice dell’edizione 2022, e Trento. Bergamo (quest’anno capitale della cultura insieme a Brescia) sale al quinto posto. Tra le prime dieci anche Milano, mentre Roma si ferma al trentacinquesimo posto, perdendo quattro posizioni. Anche questa edizione fotografa nella seconda metà della graduatoria una concentrazione di città del Mezzogiorno, con l’unica eccezione di Cagliari al 23esimo posto. A chiudere la classifica è tornata Foggia, preceduta da Caltanissetta e poi Napoli al terz’ultimo posto.