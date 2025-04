Provinciali, presentata la prima candidatura ufficiale: Fidone in corsa con la lista Dc – Radici Iblee

È stata formalizzata questa mattina, alle 11:30 presso il Palazzo della Provincia, la prima candidatura ufficiale alle imminenti elezioni provinciali. A rompere il ghiaccio è il sindaco di Acate, Fidone, sostenuto dalla lista Democrazia Cristiana – Radici Iblee, che ha ufficialmente depositato la documentazione necessaria accompagnato da un gruppo di sostenitori e da alcune figure di spicco della scena politica locale. A siglare materialmente la candidatura, le firme di Giorgio Belluardo e Salvatore Lorefice, ma a testimoniare l’importanza del momento erano presenti anche l’onorevole Ignazio Abbate, il segretario provinciale della DC, Anna Maria Aiello, nonché diversi consiglieri comunali che hanno abbracciato il progetto politico nato dalla sinergia tra lo storico simbolo dello scudo crociato e il movimento territoriale Radici Iblee.

“Un progetto di centro autentico, lo definiscono gli attori, ideato e costruito da giovani amministratori e consiglieri provenienti da ogni Comune della provincia. Una visione comune che intende rappresentare quanti, oggi, si sentono orfani di riferimenti politici credibili, sia a destra che a sinistra”. Il progetto ambisce a colmare il vuoto lasciato da coalizioni tradizionali percepite da molti come distanti, recuperando l’ascolto del territorio e rimettendo al centro l’agenda delle priorità locali. Fidone, si propone dunque come alternativa in un contesto che si preannuncia particolarmente fluido e aperto a sorprese. La strategia sembra essere chiara: intercettare il consenso di un elettorato ( quello di secondo livello cioè composto da consiglieri comunali ed amministratori) disilluso, puntando su una proposta di centro, radicata e intergenerazionale.

Nei prossimi giorni sarà presentato il programma dettagliato, frutto di un lavoro condiviso dai rappresentanti della lista, e verranno resi noti anche i nomi dei candidati al Consiglio provinciale. Segni tangibili, insomma, di un’offensiva politica che vuole giocare da protagonista, facendo leva su appartenenza territoriale e desiderio di rinnovamento. La partita dell’UDc è ufficialmente aperta.

© Riproduzione riservata