Prova convincente per il Modica Calcio che batte la Jonica

Arriva una vittoria dopo una prova convincente del Modica Calcio, il 3 a 1 esalta la manovra dimostrando che questa rosa è pronta per lo sprint nel girone di ritorno in cui diverse compagini lotteranno fino alla fine.

Primo tempo che inizia subito a ritmi alti, al 3’ è Idoyaga a tirare un rigore in movimento ma a mandarla alta sopra la traversa. Modica che continua a gestire il gioco e a tenere il controllo alla ricerca del gol del vantaggio. Al 10’ arriva, però, il vantaggio della Jonica che approfitta di un errore difensivo rossoblu, Pontet rinvia il pallone sulla schiena di Palmisano, questo resta vagante in area e trova Verdura pronto a metterlo in rete per il vantaggio ospite. Al 18’ arriva la grande occasione per i padroni di casa con una punizione calciata magistralmente da Francofonte, miracolo di Quartarone in angolo, sugli sviluppi di quest’ultimo il cross dello stesso Francofonte trova pronto Arquin che gira in rete il pallone del pareggio. La formazione della Contea la ribalta al 44’ con una grande azione di Viegas che mette davanti la porta Neto che non si lascia pregare e porta avanti i suoi prima del fischio della prima frazione.

Nella ripresa subito rossoblu avanti con una grande azione tra Schembari e Idoyaga, l’argentino mette il 5 modicano a tu per tu con Quartarone, il tiro è un colpo da biliardo che centra il palo ed entra. Al 10’ si registra un’occasione per la Jonica che lancia in avanti Verdura, su di lui esce Pontet e chiude lo specchio della porta. Rossoblu che continuano a cercare la via del gol, al 22’ arriva la traversa di uno strepitoso Viegas, che nel primo tempo aveva già centrato un palo. Al 38’ ancora tempo per il tiro di Arquin ma questo manda sulle mani del portiere, sul finale sempre l’attaccante francese manda a lato da buona posizione.

Finisce quindi 3-1 per il Modica la sfida contro la Jonica, dopo un iniziale svantaggio la qualità della formazione guidata da Ferrara si dimostra importante e decisiva per chiudere i conti.

MODICA CALCIO – JONICA

Modica Calcio: Pontet, Fragapane, Rossi, Francofonte, Schembari (18’ st Kondila), Cappello, Neto (15’ st Messina), Palmisano (17’ pt Cacciola), Arquin, Idoyaga (30’ st Handzic), Viegas (25’ st Montanaro). Panchina: La Licata, Mallia, Incatasciato, Cacciola, Messina, Kondila, Triolo, Montanaro, Handzic. Allenatore: Pasquale Ferrara.

Jonica: Quartarone, Micalizzi, Staris, Pereira (37’ pt Leuca), Savoca (30’ st Isana), Tosolini, Paparelli, Bozzanga, Ragosta, Verdura (13’ st Gjurchinoski), Baldè (43’ st Maldonado). Panchina: Russo, Romeo, Leotta, Maldonado, Gjurchinoski, Lanza, Isana, Leuca, Navarro. Allenatore: Vincenzo Famulari.

Marcatori: 10’ pt Verdura (J), 20’ st Arquin (M), 44’ pt Neto (M), 2’ st Schembari (M)

Ammoniti: Savoca, Tosolini, Baldè (J)



