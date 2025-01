Prodotti a Km zero in Piazza Duca a Marina di Ragusa: un appuntamento da non perdere

Dopo il grande successo dell’edizione natalizia, il Gas Mazzarelli (Gruppo di Acquisto Solidale) annuncia un’iniziativa mensile che partirà il 25 gennaio 2025, dalle ore 10 alle 14, in piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa. L’evento prevede la distribuzione dei prodotti delle aziende agricole associate e si terrà un sabato al mese, rappresentando un’occasione unica per promuovere il consumo consapevole, sostenibile e a chilometro zero.

La presidente del Gas Mazzarelli, Paola Nigito, ha dichiarato: “Crediamo nei cambiamenti autentici che partono dal basso. Sono silenziosi, ma pervasivi e duraturi. Ringraziamo l’amministrazione comunale per il patrocinio, che dimostra il sostegno alla nostra filosofia e il rispetto verso i produttori locali. Vi invitiamo a scoprire il nostro mondo e le nostre pratiche alimentari sane e sostenibili.”

Le altre date già in calendario sono: sabato 22 febbraio 2025 dalle ore 10 alle 14; sabato 22 marzo dalle ore 10 alle 14; sabato 26 aprile dalle ore 10 alle 14; sabato 31 maggio dalle ore 10 alle 14.

