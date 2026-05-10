Privitera conquista la Liberty Run di Vittoria: oltre 200 podisti tra sport ed entusiasmo nel cuore della città

Grande partecipazione e spettacolo alla nona edizione della Liberty Run, la gara su strada di 10 chilometri che domenica ha animato il centro storico di Vittoria con oltre 200 podisti arrivati da tutta la Sicilia. La competizione nazionale Fidal, valida anche per il Grand Prix Regionale delle Corse su Strada, ha regalato una mattinata di sport intenso e grande entusiasmo.

A conquistare il successo finale è stato Giuseppe Privitera dell’Olympia Stadium, protagonista di un appassionante duello con Vincenzo Schembari dell’Atletica Padua Ragusa. I due hanno fatto gara a sé fin dalle prime battute, ma nel finale Privitera è riuscito ad avere la meglio chiudendo in 35’08”, con 17 secondi di vantaggio sul rivale, già secondo classificato nell’edizione 2021.

Terzo posto per Antonio Armando Caragliano della Dream Atletica Milazzo, arrivato a 1’35” dal vincitore. Ai piedi del podio Salvatore Maesano dell’Atletica Virtus Acireale e Giovanni Di Stefano dell’Atletica Vittoria.

Anche la gara femminile ha regalato emozioni. A imporsi è stata Francesca Alario della Niscemi Running, che ha tagliato il traguardo in 42’29”, precedendo Tiziana Scala e Margherita Di Gregorio, entrambe portacolori dell’Asd Pietro Guarino Rosolini. Fuori dal podio la polacca Ewa Terza Mielniczek del Walkers Runners Canicattì e Giovanna Incatasciato dell’Athlon Kamarina.

Complice una splendida mattinata primaverile, la Liberty Run ha trasformato le strade del centro vittoriese in una grande festa dello sport. Tantissimi gli appassionati presenti lungo il percorso, in un clima di partecipazione e coinvolgimento che ha accompagnato tutti gli atleti fino al traguardo.

La manifestazione è stata organizzata dall’Asd No al Doping Ragusa con il sostegno del Comune di Vittoria, guidato dal sindaco Francesco Aiello, dell’assessore allo Sport Fabio Prelati, del Comitato Territoriale Iblei Uisp presieduto da Gabriella Elia e di numerosi sponsor del territorio.

Archiviata con successo la Liberty Run, l’Asd No al Doping Ragusa guarda già al prossimo appuntamento: la Baroque Race del 5 luglio, la classica corsa che attraversa i territori di Ragusa, Modica e Scicli.



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