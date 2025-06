Primo Raduno Bandistico a Comiso: la musica protagonista in città

Comiso si prepara a diventare capitale siciliana della musica bandistica con il Primo Raduno Bandistico Città di Comiso, in programma sabato 28 giugno. Un evento senza precedenti, che vedrà sfilare e suonare insieme quattro tra le più rappresentative bande musicali della Sicilia, trasformando le strade e le piazze della città in un palcoscenico a cielo aperto.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale Banda Musicale Kasmeneo Città di Comiso con il patrocinio del Comune, prenderà il via alle 16.30 in viale della Resistenza, dove si raduneranno le formazioni partecipanti. Da lì, in formazione ordinata, i musicisti attraverseranno via San Biagio fino a raggiungere la suggestiva piazza Fonte Diana, cuore pulsante della manifestazione.

QUATTRO BANDE, UN’UNICA ARMONIA

Oltre alla banda ospitante “Kasmeneo”, parteciperanno: Associazione Culturale Musicale “Eduardo Russo” di Barcellona Pozzo di Gotto, Corpo Bandistico “Vincenzo Bellini” – Ass. Musicale Andrea Loggia di Palma di Montechiaro, Corpo Bandistico “Francesco Mulè” – Città di Noto.

Alle 21.00 è previsto il momento clou della giornata: il concerto di ogni singola banda, alla presenza delle autorità cittadine e con il calore di un pubblico che si preannuncia numeroso ed entusiasta.

CELEBRARE, CONDIVIDERE, COMMUOVERE

Per il maestro Flavio Savoia, direttore della banda Kasmeneo, «il raduno è un dono: alla città, ai musicisti, al pubblico. Celebriamo la musica dal vivo nel suo ruolo più autentico: emozionare, unire, restare».

Con repertori che spaziano dai classici bandistici alle reinterpretazioni moderne, l’evento promette di essere uno dei momenti più alti della stagione culturale comisana. Non solo una manifestazione musicale, ma un atto d’amore per la cultura popolare, per la musica che cammina tra la gente, per quelle note che, una dopo l’altra, costruiscono memoria, identità e futuro.

