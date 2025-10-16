Primi temporali e soliti blackout in via Modica Giarratana: esasperati i residenti

Basta un temporale, anche di media intensità, per lasciare al buio via Modica Giarratana e le zone limitrofe di c.da Mauto per intere giornate. È quanto denunciano ormai da mesi – e con crescente esasperazione – i residenti della zona, oltre 120 famiglie, alle prese con ripetuti e prolungati blackout elettrici ogni volta che il maltempo fa capolino, ultima in ordine di tempo martedì e mercoledì scorsi.

I disservizi, riferiscono gli abitanti, durano anche oltre 20 ore, con gravi conseguenze sulla vita quotidiana: frigoriferi spenti, caldaie inutilizzabili, smart working e lezioni online interrotti, oltre a problemi legati alla sicurezza e alla mobilità nelle ore serali. La situazione, dicono, si trascina da anni, ed è diventata insostenibile, soprattutto considerando che i guasti si verificano anche con piogge di lieve entità.

“Non si può restare senza corrente per un’intera giornata ogni volta che piove – racconta la signora Giuseppina, residente da oltre 30 anni nella via –. Siamo nel 2025, eppure viviamo come se fossimo in un’epoca senza elettricità. È inaccettabile.”

Le segnalazioni a Enel Distribuzione e agli enti locali competenti non sono mancate. Numerosi cittadini hanno contattato il servizio clienti, inviato PEC e si sono rivolti anche ai canali istituzionali, senza però ottenere risposte risolutive. In alcuni casi, i tecnici intervengono, ma senza che venga messa in atto una soluzione strutturale.

“Non è più un problema occasionale, ma un chiaro segno di una rete elettrica fragile e inadatta – spiega un altro residente –. Chiediamo un intervento definitivo, non solo rattoppi temporanei.”

L’area interessata dai disservizi comprende non solo via Modica Giarratana, ma anche alcuni tratti vicini in direzione Frigintini. Gli utenti chiedono una revisione dell’impianto elettrico, un potenziamento delle linee e un piano di emergenza che consenta almeno di ridurre i tempi di ripristino.

Il Comune di Modica, dal canto suo, è stato più volte sollecitato a farsi portavoce del disagio presso il gestore elettrico. Alcuni consiglieri comunali, informati dai cittadini, si sono detti pronti a portare la questione all’attenzione del consiglio per chiedere un tavolo tecnico urgente con Enel e ARERA (l’autorità per l’energia). Nel frattempo, i residenti non escludono azioni collettive, tra cui una petizione popolare e, se necessario, un esposto formale.

