Modica in festa per i 104 anni di nonna Carmela Mugnieco: un secolo di vita celebrato dall’affetto della famiglia

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Ha raggiunto l’invidiabile traguardo dei 104 anni nonna Carmela Mugnieco, che ieri ha festeggiato il suo compleanno circondata dall’affetto dei familiari, protagonisti di una giornata ricca di emozioni e momenti di condivisione.

Per l’occasione, le figlie Grazia e Lina hanno voluto organizzare una festa curata nei minimi particolari, regalando alla mamma una ricorrenza da ricordare. Attorno a lei si sono stretti figli, nipoti e pronipoti, riuniti per rendere omaggio alla decana della famiglia e condividere insieme un momento tanto speciale.

Tra brindisi, fotografie e tanti ricordi, la festa è stata l’occasione per ripercorrere una vita lunga più di un secolo, durante la quale nonna Carmela ha visto susseguirsi generazioni, cambiamenti e trasformazioni profonde della società. Un patrimonio di esperienze che continua a rappresentare un punto di riferimento per tutta la famiglia.

Vedova di Rosario Giunta, ha accolto con il consueto sorriso gli auguri e l’abbraccio dei suoi cari, dimostrando quella serenità e quella forza d’animo che da sempre la contraddistinguono e che le hanno fatto conquistare l’affetto di chi le sta accanto.

Il traguardo dei 104 anni non rappresenta soltanto una ricorrenza familiare, ma anche un motivo di orgoglio per la comunità modicana. La sua lunga esistenza attraversa oltre un secolo di storia, custodendo valori, ricordi e testimonianze che costituiscono un patrimonio prezioso. A nonna Carmela sono arrivati gli auguri dei familiari e di quanti le vogliono bene, con l’auspicio che possa continuare a vivere ancora tanti momenti di serenità circondata dall’amore della sua grande famiglia.

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