Primavera e spossatezza? Dalla natura iblea il segreto per far sbocciare il benessere a tavola

Con l’arrivo della primavera cambiano le giornate, si allungano le ore di luce, ma non sempre il corpo tiene il passo. Stanchezza, sonnolenza e un generale calo di energia sono sensazioni comuni in questo periodo di transizione. È il segnale che il nostro organismo si sta adattando… e che ha bisogno di essere sostenuto nel modo giusto.

Tra le strategie più efficaci per ritrovare vitalità, l’alimentazione gioca un ruolo centrale. Non servono soluzioni complicate: basta tornare a una cucina semplice, fatta di ingredienti freschi, stagionali e ricchi di nutrienti. Frutta e verdura, in particolare, aiutano a reintegrare vitamine e sali minerali, favorendo un’energia più stabile durante la giornata. Accanto a questi, cereali integrali, legumi e proteine leggere contribuiscono a creare pasti equilibrati e sazianti.

In questo senso, il territorio ibleo e ragusano offre una vera e propria dispensa naturale. Qui la primavera porta in tavola prodotti genuini e saporiti: dalle erbe spontanee agli ortaggi di stagione, fino a eccellenze come il Caciocavallo Ragusano DOP, simbolo di una tradizione contadina che unisce gusto e nutrimento. È una cucina che nasce dalla terra e segue i suoi ritmi, perfetta per accompagnare il corpo nel cambio di stagione.

Un’idea semplice e gustosa? Un piatto unico che richiama i sapori locali: Insalata tiepida di fave, cicoria e Ragusano

Lessate delle fave fresche e saltate in padella della cicoria con un filo di olio extravergine d’oliva e uno spicchio d’aglio. Unite le fave, mescolate e completate con scaglie di Caciocavallo Ragusano DOP. Servite tiepido, con una fetta di pane integrale. Un piatto semplice ma completo, ricco di fibre, proteine vegetali e sapore.

Riscoprire la stagionalità e i prodotti del territorio non è solo una scelta di gusto, ma un piccolo gesto quotidiano per prendersi cura di sé. E la primavera, con i suoi colori e profumi, è il momento perfetto per iniziare.

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