Prima ruba in un negozio, poi prende a calci e pugni un distributore di benzina: tunisino arrestato a Comiso

E’ stato arrestato dalla polizia a Comiso un giovane extracomunitario che si trovava all’interno di un esercizio commerciale di Comiso. L’uomo è stato sorpreso a rubare della merce e a nasconderla dentro lo zaino. Si tratta di un 27enne tunisino che ha tentato di sfuggire con violenza, dando anche calci e pugni fino a quando è stato bloccato.

DOPO LA DENUNCIA, L’ARRESTO

Anche durante il tragitto il giovane ha continuato a scalciare e ha danneggiato anche la portiera dell’auto della polizia. Una volta identificato, è stato appurato che si trattava di un richiedente protezione internazionale. E’ stato infine denunciato in stato di libertà. Ma durante la stessa serata, in stato di ubriachezza, ha iniziato a colpire le pompe di benzina e anche le auto parcheggiate. E’ iniziata una vera e propria colluttazione con la polizia fino a quando non è stato immobilizzato.

E’ stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria portato in carcere a Ragusa.

ARRESTATO ANCHE UN PREGIUDICATO ITALIANO

Infine, è stato eseguito un Ordine di Carcerazione a carico di un pluripregiudicato italiano. L’uomo, un giovane 30enne, dovrà scontare la pena di anni 2, mesi 3 e giorni 26 di reclusione comminatagli con sentenza definitiva per i reati di estorsione in concorso, rapina in concorso, lesioni personali aggravate in concorso e porto abusivo di armi in concorso.

L’uomo era già stato posto in stato di fermo a Vittoria nel 2018.