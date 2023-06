Furto di oggetti sacri in una chiesa di Acate: i carabinieri trovano e restituiscono la refurtiva

Ladri in azione in una chiesa di Acate. I ladri sfondano una porta laterale e riescono ad entrare nella chiesa della Madonna del Carmelo e nella sacrestia, portando via alcuni oggetti sacri: un ostensorio due pissidi e due candelieri, un crocifisso indorato. Si tratta di oggetti di valore anche se, nel caso specifico, non di particolare pregio.

Il furto



L’episodio si è verificato nella notte tra il 23 e il 24 giugno. I ladri hanno divelto un pannello nella parte bassa del portone laterale e sono entrati strisciando per terra. La chiesa della Madonna del Carmelo si trova nel centro storico di Acate, ma non è aperta abitualmente al culto. La messa viene celebrata solo in alcuni giorni.

Due giorni dopo, i carabinieri hanno trovato la refurtiva e l’hanno restituita al parroco e alla parrocchia. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Vittoria e della stazione di Acate, guidati dal capitano Raffaele Salustro.

Dove sono stati trovati gli oggetti



Gli oggetti sacri si trovavano in una immobile disabitato, alla periferia di Acate. La refurtiva si trovava al secondo piano, ben nascosta. Probabilmente i ladri li avevano sistemati lì, in attesa di poterli rivendere.

Il parroco ha riconosciuto gli oggetti rubati: erano esattamente quelli rubati e che egli stesso aveva descritto nel momento in cui aveva presentato la denuncia ai carabinieri. che sono stati quindi restituiti alla chiesa.

Le indagini proseguono. I carabinieri non hanno reso noto come si è arrivati all’individuazione della refurtiva, ma si sta cercando di individuare e assicurare alla giustizia i presunti responsabili.