Presunti scafisti condannati a 3 anni e 1 mese; multa da 234mila euro

Condannati in primo grado e con rito abbreviato a tre anni e un mese di reclusione e a 234mila euro di multa ciascuno. Si tratta di tre cittadini del Bangladesh, difesi dall’avvocato Alessio Malvaso che il gip presso il Tribunale di Ragusa ha ritenuto responsabili di avere condotto una imbarcazione con a bordo altre 35 migranti. I fatti si sono verificati il 5 luglio del 2025. Alla segnalazione di una imbarcazione in difficoltà, un motovedetta della Guardia costiera, la Cp 325 era partita in soccorso e aveva raggiunto l’imbarcazione a circa 100 miglia dalle coste siciliane. Poi il trasbordo degli occupanti, 38 migranti complessivamente, e tutti originari del Bangladesh, la motovedetta aveva fatto rotta a Pozzallo per lo sbarco. In udienza la pubblica accusa aveva chiesto la condanna a a 2 anni e 8 mesi, escludendo le aggravanti della crudeltà e dell’avere messo in pericolo la vita degli occupanti della piccola imbarcazione. Il giudice ha condannato i tre presunti scafisti alla pena di 3 anni e un mese ciascuno, oltre alla multa di 234 mila euro.

