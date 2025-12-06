Presentato il progetto del Parco della Città: un nuovo polmone verde per Ragusa

Vallata Santa Domenica, grande partecipazione al sopralluogo: i cittadini riscoprono un patrimonio che rinasce (anche se in ritardo)

Una mattinata di grande partecipazione ha accompagnato il sopralluogo organizzato dal Comune nella Vallata Santa Domenica, sempre più vicina a diventare il nuovo Parco della Città di Ragusa. L’iniziativa, attesa da tempo, ha attirato decine di cittadini curiosi di vedere da vicino lo stato dei lavori di riqualificazione, ormai prossimi alla conclusione.

L’intervento, infatti, è uno di quelli che la città attendeva da anni: un progetto più volte annunciato e finalmente avviato, seppur con un ritardo evidente rispetto alle aspettative della comunità. La giornata di oggi ha segnato quindi un passaggio importante in un percorso che molti ragusani pensavano di vivere già da tempo.

Un percorso tra storia, natura e luoghi ritrovati

Dall’ingresso di via Natalelli, il gruppo ha attraversato il tratto che conduce ai Cappuccini, passando sotto il Ponte Vecchio e lungo un itinerario che ha rivelato elementi storici rimasti nascosti per decenni:

latomie riemerse tra la vegetazione,

antiche tombe

la possibile struttura di un'antica conceria

, nuovi sentieri ripristinati,

una riforestazione che sta ricucendo il paesaggio.

Un’area che per secoli è stata luogo di vita, lavoro e attività produttive e che ora, dopo un lungo periodo di abbandono, torna finalmente leggibile e accessibile.

Gli operai primi “abitanti” della vallata

Durante il sopralluogo è stata raccontata un’immagine simbolica che ha emozionato molti partecipanti: gli operai che ogni giorno apparecchiano un tavolo e pranzano dentro la Vallata.

Un gesto semplice, ma che restituisce il senso di un luogo che riprende a vivere, anche grazie a chi sta lavorando per ridargli dignità e bellezza.

«Un privilegio che presto sarà di tutti», è stato ricordato.

Il confronto: idee, proposte e un futuro da costruire insieme

Concluso il percorso, i partecipanti si sono spostati nell’Auditorium del Centro Commerciale Culturale, dove si è aperto un confronto partecipato sul futuro del Parco della Città.

Molte le questioni sul tavolo:

Quali attività sono compatibili?

Un chiosco o un punto ristoro possono essere utili?

Come valorizzare il patrimonio storico con visite guidate e percorsi educativi?

Quale modello di gestione garantirebbe cura e sostenibilità nel tempo?

Il coinvolgimento dei cittadini è apparso fondamentale per definire una visione realmente condivisa, soprattutto alla luce dell’attesa che la città ha riservato a questo intervento.

Un patrimonio che rinasce, nonostante il ritardo

La riqualificazione è quasi ultimata e restituirà alla città un polmone verde prezioso, simbolo di una Ragusa che riscopre la propria storia e il proprio paesaggio.

Il ritardo con cui questo processo è giunto a compimento non è passato inosservato, ma la risposta della comunità mostra quanto la Vallata Santa Domenica resti un luogo amato e desiderato.

