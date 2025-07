Premio Ragusani nel Mondo, tutte le novità: in piazza Libertà due serate evento il 26 e 27 luglio

Trent’anni di emozioni, trent’anni di talento e di identità. È stato presentato stamattina, nella sede del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, il programma della 30ª edizione del Premio Ragusani nel Mondo, evento simbolo dell’emigrazione iblea e del legame profondo tra la terra di origine e i suoi figli sparsi per il mondo. L’edizione 2025, in calendario sabato 26 e domenica 27 luglio in Piazza Libertà, si annuncia come una delle più ricche e simboliche di sempre.

«Celebriamo un traguardo, ma soprattutto una ripartenza», ha detto con forza il presidente dell’associazione Salvatore Brinch, affiancato dalla presidente del Libero Consorzio Maria Rita Schembari, dal presidente onorario Franco Antoci, dal direttore Sebastiano D’Angelo e dai membri del direttivo. «Questo premio – ha ricordato la Schembari – è il ponte tra la Ragusa di ieri, quella di oggi e quella di domani».

Volti che raccontano un popolo

Tra i premiati di quest’anno spiccano figure di eccellenza internazionale: Antonino Ferrera, manager nei settori energia e infrastrutture; Raffaele Brullo, armatore chiaramontano e proprietario di una flotta di navi cisterna; Alberto Distefano, oftalmologo di successo negli Stati Uniti. E ancora, Mirja Cartia d’Asero, già AD del Sole 24 Ore, oggi simbolo della leadership femminile italiana.

Novità assoluta dell’edizione 2025 è il Premio Giovani, assegnato a cinque straordinari talenti under 30: Loris Fichera, ingegnere di robotica chirurgica negli USA; Lorenzo Guardiano, egittologo e filologo; Ruben Micieli, pianista e compositore di fama; e i gemelli Giovanni e Matteo Cutello, jazzisti già apprezzati a livello nazionale. «Questo premio ci restituisce le radici e ci lancia verso il futuro», hanno detto i fratelli Cutello, visibilmente emozionati.

Per la sezione dedicata alle imprese, riconoscimenti anche a Sisifo (assistenza sanitaria integrata), Walter Venniro (porto di Pozzallo) e Andrea Russo, imprenditore immobiliare. Premio Speciale a Domenico Pisana, giornalista e critico letterario modicano.

Due serate di cultura, musica e identità

L’evento si svilupperà in due serate gratuite condotte dai giornalisti Salvo Falcone e Caterina Gurrieri, storiche voci del Premio. «Ogni storia è un capitolo di un grande racconto collettivo», hanno detto all’unisono. A chiudere ciascuna delle due serate, i concerti della Banda della Marina Militare Italiana, una delle più prestigiose formazioni bandistiche al mondo, che si esibirà con due repertori esclusivi pensati per l’evento.

A firmare l’identità visiva del trentennale è l’artista Emanuele Cavarra, che ha spiegato la scelta dell’Amerigo Vespucci come simbolo grafico: «Un omaggio alla Marina e un richiamo al viaggio, alla scoperta, all’orgoglio nazionale che anima questo Premio».

Un trentennale che guarda lontano

«Trent’anni fa abbiamo sfidato l’indifferenza – ha ricordato con emozione l’on. Franco Antoci – e oggi raccogliamo i frutti di una comunità che non ha mai smesso di credere in sé stessa». Un’edizione che non è solo una celebrazione del passato, ma un atto di fiducia nel futuro. Tra radici profonde e orizzonti sempre più ampi, Ragusani nel Mondo continua a raccontare ciò che di meglio la Sicilia sa offrire al mondo.

