Premiato Tonino Brugaletta, bomber degli anni passati a Scicli

Ad un campionato tutto in salita fa da contraltare la capacità di comunicazione della società cremisi che sta facendo conoscere a chi non ha vissuto i tempi d’oro dello Scicli calcio quanto di buono è stato fatto nell’era passata, quella legata al presidentissimo Bartolo Guccione ed a quella precedente. La società sciclitana comunica con la città e con i tifosi tramite i ricordi: una scelta apprezzata, particolarmente interessante che smuove interesse e che serve da carburante per la tifoseria. Una tifoseria che, al momento, è costretta a vivere momenti bui per gare che potevano registrare ben altri risultati ma che la “sorte” non ha cullato. Nel pre-partita con il Priolo di domenica scorsa al “Ciccio Scapellato” è stato presente Tonino Brugaletta, il famoso bomber dello Scicli di un tempo. A riceverlo fra una tifoseria roboante la dirigenza locale. E’ stato definito un momento speciale e lo è stato in realtà. “Abbiamo ricevuto prima della gara Tonino Brugaletta, uno dei bomber che più hanno fatto emozionare il pubblico cremisi. Rivederlo sul nostro campo, tra la sua gente, ci ha fatto riaprire un album di ricordi fatto di gol, applausi e domeniche indimenticabili – spiega il direttore generale Peppe Puglisi – così come è successo per il capitano Sergio Donzella, anche Tonino Bruagaletta è stato premiato e salutato con un grande applauso da tutti i tifosi. E’ stato un modo semplice ma sincero per dire grazie a questo grande giocatore. E per sentire, ancora una volta, quanto è forte l’amore per i colori della nostra società”.

© Riproduzione riservata