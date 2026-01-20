Pregiudicato perseguitava l’ex compagna e il figlio: in carcere

Continuava a perseguitare e minacciare la ex convivente e il figlio e per questo è stato arrestato. Un nuovo intervento delle forze dell’ordine riporta l’attenzione sul tema della violenza e delle persecuzioni in ambito familiare. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Sciacca nei confronti di un uomo di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Il provvedimento scaturisce dalla denuncia presentata dall’ex convivente, che dopo la fine della relazione ha iniziato a subire una serie di comportamenti persecutori e vessatori. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe reiteratamente minacciato la donna e il figlio, mettendo in atto pedinamenti continui e danneggiando beni di proprietà della vittima.

Una situazione divenuta insostenibile, che ha spinto la donna a rivolgersi alle autorità. L’attività investigativa ha permesso di raccogliere elementi sufficienti per l’emissione del provvedimento restrittivo, culminato nelle scorse ore con l’arresto del 31enne.

L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà scontare una pena residua di un anno e quattro mesi di reclusione.

© Riproduzione riservata