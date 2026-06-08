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Pozzallo riabbraccia il sindaco Ammatuna: torta, girasoli e tanti messaggi di affetto per il suo ritorno al Comune
08 Giu 2026 12:23
Un ritorno accolto con grande affetto e sincera emozione quello del sindaco Roberto Ammatuna che oggi è rientrato a Palazzo di Città dopo alcuni giorni di riposo e convalescenza in seguito al malore che lo aveva colpito improvvisamente alla fine di maggio.
Ad attenderlo nel suo ufficio ha trovato una gradita sorpresa: una torta con la scritta “Bentornato” e un bellissimo mazzo di girasoli, simbolo di energia, forza e speranza. Un gesto semplice ma ricco di significato che testimonia la vicinanza e l’affetto di collaboratori, dipendenti comunali, amministratori e cittadini che nelle scorse settimane hanno seguito con apprensione l’evolversi delle sue condizioni di salute.
Il sindaco era stato colpito da un infarto nei giorni scorsi e sottoposto a un delicato intervento. Dopo il ricovero e un periodo di riposo, le sue condizioni sono migliorate rapidamente consentendogli di tornare alla guida della città. Nei giorni successivi al malore erano stati centinaia i messaggi di solidarietà e gli auguri di pronta guarigione arrivati da ogni parte della provincia, dalla politica, dalle istituzioni, dal mondo associativo e da tantissimi cittadini.
Anche oggi, in occasione del suo rientro, non sono mancati attestati di stima e parole di incoraggiamento da parte di quanti hanno voluto manifestare il proprio piacere nel rivederlo al lavoro e nuovamente impegnato nell’attività amministrativa quotidiana.
L’immagine del primo cittadino sorridente accanto alla torta e ai girasoli rappresenta il segno più bello di una vicenda che, fortunatamente, si è conclusa nel migliore dei modi e che ha mostrato ancora una volta il forte legame esistente tra Roberto Ammatuna e la comunità pozzallese.
Anche da parte della nostra redazione giungano al sindaco Roberto Ammatuna i più sinceri auguri di buon rientro e di piena ripresa.
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