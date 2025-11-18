Pozzallo, operaio muore in cantiere: indagini in corso, familiari in arrivo dall’Albania, città in lutto

Il cadavere dell’operaio albanese è a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà esprimersi su un esame autoptico o meno mentre i tecnici dello Spresal di Ragusa stanno eseguendo i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente sul lavoro in cui ieri pomeriggio ha perso la vita un giovane di 36 anni. L’altra persona coinvolta nell’incidente è ancora in ospedale; è in stato di shock per aver assistito all’evento drammatico in cui ha perso la vita l’operaio albanese. Al fianco dell’organismo dello Spresal ci sono al lavoro pure i carabinieri della Stazione di Pozzallo e della Compagnia di Modica anch’essi impegnati a ricostruire l’accaduto. La zona in cui si è verificato l’incidente, sul centralissimo viale Vittorio Veneto, è sotto sequestro proprio per raccogliere elementi utili a ricomporre il mosaico. Le verifiche stanno interessando anche il mezzo coinvolto, capirne lo stato di manutenzione e come si sia potuto verificare il cedimento del “tubo a giraffa” che caratterizza proprio la betoniera utilizzata per sversare il calcestruzzo nel solaio della palazzina.

Dolore misto a sgomento per l’atroce fine dell’operaio.

La vittima, padre di due bambini, lascia la moglie. In queste ore sono attesi dall’Albania i familiari del giovane che si stanno portando a Pozzallo per dare l’ultimo saluto al proprio congiunto e stare con i propri cari. Attorno alla famiglia si sta stringendo anche l’intera comunità pozzallese. Il sindaco Roberto Ammatuna ha espresso “vicinanza e solidarietà alla famiglia colpita dall’immenso dolore – ha detto il primo cittadino – questo drammatico episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, una questione che non può e non deve essere ignorata. Il lavoro, che rappresenta dignità, crescita e futuro per ogni persona, non deve mai trasformarsi in causa di tragedie immani. Nell’esprimere il nostro cordoglio rinnoviamo l’impegno a promuovere una cultura della sicurezza affinchè simili eventi non abbiano più a ripetersi”.

La reazione dei sindacati. Parla la Cisl con i propri rappresentanti provinciali e locali di categoria.

“Controlli, manutenzione delle attrezzature, formazione continua: la sicurezza deve rappresentare un investimento per ogni azienda e ditta che opera nei cantieri. Questa nuova vittima sul lavoro sia monito per quanti hanno responsabilità nella sicurezza di ogni singolo lavoratore – dicono in una nota Giovanni Migliore e Dathan Di Dio – la nostra vicinanza alla famiglia ed a tutti i suoi colleghi. Attendiamo l’esito degli accertamenti avviati per risalire ad eventuali responsabilità. Resta la rabbia per un’altra vita umana strappata alla famiglia mentre si trovava al lavoro. Sappiamo quanto sia difficile arrivare all’obiettivo zero di incidenti sul lavoro. Massima è la vicinanza all’altro operaio coinvolto e, fortunatamente, rimasto illeso”. Intanto a Pozzallo è stata avviata una raccolta fondi per aiutare la famiglia dell’operaio albanese in questo grande momento di dolore e di lutto.

Ha collaborato Cinzia Vernuccio

© Riproduzione riservata