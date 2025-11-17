Dramma a Pozzallo: muore operaio schiacciato dal braccio della betoniera. C’è anche un ferito grave

Si è verificato a Pozzallo, nel centralissimo viale Vittorio Veneto. Qui due operai addetti al gettito di una copertura in cemento armato di un edificio sono stati investiti dal braccio in ferro della betoniera. Braccio che è andato a colpire l’operaio che si trovava sulla strada e, quindi, direzionalmente sotto l’attrezzatura edile. La vittima è un cittadino di origini albanesi che era uno degli operai della ditta: aveva 35 anni. Il ferito, invece, un uomo sciclitano di 47 anni che svolgeva il compito di autista dell’automezzo. La rottura del braccio è avvenuta in maniera improvvisa in un cantiere edile nel centralissimo viale Vittorio Veneto nel primo pomeriggio di oggi. Dopo l’incidente immediati i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Pozzallo e della Compagnia di Modica. Sul posto anche i tecnici dello Spresal dell’Asp di Ragusa. Informato dell’accaduto il magistrato di turno della Procura della Repubblica. Il giovane albanese è morto sul colpo e dopo da poco il magistrato ha disposto la rimozione della salma dal luogo dell’incidente mentre il ferito, per le gravi lesioni e per i traumi riportati, è stato trasferito all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. In corso di verifica i rilievi sull’automezzo, la betoniera con annesso il braccio per il gestito del calcestruzzo; una pompa in uso alle ditte che eseguono gli interventi su pavimentazioni e su piani di calpestio e terrazze.





© Riproduzione riservata