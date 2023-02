Pozzallo: motovedetta della Guardia Costiera soccorre migranti in difficoltà

Migranti in difficoltà a circa 90 miglia a sud est di Portopalo. In tutto, una quarantina di persone in mare. Una motovedetta della Guardia Costiera è partita da Pozzallo per soccorrerle.

LA MOTOVEDETTA A BREVE RIENTRERA’ A POZZALLO

A quanto apprende l’Agi, si tratterebbe di una piccola imbarcazione. La motovedetta dovrebbe rientrare a Pozzallo per lo sbarco e mettere in salvo le persone.