Pozzallo inaugura la palestra dell’Istituto La Pira: spazi sicuri e moderni per lo sport

Pozzallo celebra un importante traguardo per lo sport scolastico e la formazione: la nuova palestra dell’Istituto “Giorgio La Pira” è pronta e sarà utilizzabile già dal prossimo mese per competizioni sportive con pubblico. Il sopralluogo effettuato ieri ha confermato il completamento della pavimentazione, delle attrezzature – tabelloni, canestri, reti e dotazioni varie – e la piena funzionalità degli spazi interni, resa possibile anche dalla sistemazione provvisoria di servizi igienici e spogliatoi.

L’intervento è stato finanziato grazie ai fondi statali stanziati con la Legge di Bilancio 2018, destinati al miglioramento delle strutture scolastiche, e rappresenta un passo importante per garantire agli studenti spazi moderni, sicuri e adeguati. Contestualmente, sono state delimitate le aree esterne dove sorgeranno due nuovi corpi di fabbrica destinati a spogliatoi e servizi, con un investimento complessivo di circa 600 mila euro. La conclusione di questi lavori è prevista entro la prossima stagione estiva.

La Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, ha commentato: “Garantire agli studenti spazi moderni e funzionali significa investire nella loro crescita formativa e nel loro benessere. Ringrazio gli uffici tecnici e amministrativi per la professionalità dimostrata in ogni fase del procedimento”. Soddisfatto anche il Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna: “La città potrà finalmente disporre di una palestra moderna e funzionale. Entro l’anno presenteremo la SCIA provvisoria, che consentirà lo svolgimento delle attività sportive con pubblico già dalla prossima stagione”.

L’intervento di adeguamento della palestra si accompagna ad altri lavori infrastrutturali previsti nell’area, tra cui l’asfaltamento dell’arteria stradale che costeggia l’Istituto, migliorando ulteriormente l’accessibilità della nuova struttura. La palestra dell’Istituto “Giorgio La Pira” diventa così un punto di riferimento per lo sport scolastico a Pozzallo, offrendo spazi moderni e sicuri per studenti e comunità locale.

