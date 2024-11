Pozzallo celebra il centenario di Clara Grispo Assenza, fotografa

Giovedì 21 novembre, dalle ore 17:00, lo Spazio Cultura “Meno Assenza” di Pozzallo ospiterà una speciale celebrazione in occasione del centenario della nascita di Clara Grispo Assenza, la prima fotografa pozzallese, nonché moglie di Meno Assenza. L’evento, organizzato dai figli Antonino, Massimo e Minú insieme ai nipoti, agli amici più cari e in collaborazione con il Comune di Pozzallo, intende ricordare una donna che ha lasciato un’impronta profonda nella comunità, ricordata come una madre coraggiosa, un’artista di talento e una persona dall’animo gentile e amichevole.

Clara Grispo, a quasi trent’anni dalla sua scomparsa, è ancora ampiamente ricordata come la “signora del sorriso”, una donna che incarnava eleganza, bellezza e cultura, ed è considerata una figura simbolo della città di Pozzallo.

Il programma

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Roberto Ammatuna e dell’assessore alla cultura Sara Cannizzaro. La serata, moderata da Carmelo Assenza, nipote della signora Clara, proseguirà con una serie di interventi e testimonianze in ricordo della sua vita e carriera.

“Clara e Meno: un amore senza confini” sarà il tema dell’intervento dell’on. Natalino Amodeo, che approfondirà il legame indissolubile tra Clara e il marito Meno Assenza.

Grazia Dormiente traccerà il profilo della vita umana e professionale di Clara, esplorando il suo impatto come prima fotografa nell’area iblea.

Nicola Colombo condividerà i suoi ricordi personali della compagna Clara, definita la “signora della luce del sorriso”.

In seguito, ci saranno testimonianze di cittadini di Pozzallo, sia in presenza che in video, che racconteranno le qualità e la bontà di Clara.

La serata si concluderà con i ringraziamenti dei familiari, che riassumeranno il significato del loro ricordo e del loro immutabile affetto per Clara. A chiusura dell’evento, verrà proiettato un video che ripercorrerà la storia biografica, sentimentale e professionale di Clara Grispo Assenza, che ancora oggi viene ricordata affettuosamente come la signora del sorriso da intere generazioni di pozzallesi.

© Riproduzione riservata