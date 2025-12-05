Pozzallo, cambio al vertice della Tenenza: il Sottotenente Andrea Romano nuovo Comandante

Cambio della guardia alla Tenenza della Guardia di Finanza di Pozzallo. Il Sottotenente Andrea Romano ha ufficialmente assunto il comando, subentrando al Tenente Emanuela Vaio, trasferito al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Brescia dopo tre anni di intensa attività sul territorio.

Un profilo di esperienza per la guida della Tenenza

Il Sottotenente Andrea Romano, 46 anni, originario della Calabria e laureato in Economia Aziendale, porta con sé una solida esperienza maturata negli ultimi anni presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Reggio Calabria.

Il nuovo Comandante arriva a Pozzallo dopo il completamento del percorso di formazione riservato al personale del Corpo presso l’Accademia della Guardia di Finanza, uno dei centri di eccellenza nazionale per la preparazione degli ufficiali.

La sua nomina rappresenta un innesto importante per un territorio strategico come quello pozzallese, crocevia di attività economiche, portuali e commerciali che richiedono attenzione e controllo costante.

Il Tenente Vaio a Brescia dopo tre anni di risultati rilevanti

Il Tenente Emanuela Vaio, alla guida della Tenenza negli ultimi tre anni, lascia Pozzallo per approdare al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Brescia.

Il suo è stato un triennio caratterizzato da impegno costante e da risultati significativi nei settori strategici per il Corpo: contrasto all’evasione fiscale, tutela della spesa pubblica, lotta ai traffici illeciti e presidio economico del territorio.

Il Colonnello Mela: “Grazie al Tenente Vaio, auguri al nuovo Comandante”

Il Comandante Provinciale, Colonnello Walter Mela, ha espresso parole di gratitudine e di fiducia:

“Ringrazio il Tenente Vaio per l’impegno profuso e il proficuo lavoro svolto. Al Sottotenente Romano rivolgo i migliori auguri per il nuovo incarico, con l’auspicio che il Reparto possa conseguire ulteriori successi nell’interesse del Corpo e del Paese”.

