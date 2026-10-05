Pozzallo, 377 animali esotici stipati in un’auto: maxi sequestro al porto

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Trecento testuggini e 77 pappagalli trasportati all’interno di un’automobile, senza spazi adeguati e senza un sistema di termoregolazione in grado di garantire condizioni compatibili con il benessere degli animali. È quanto hanno scoperto al porto di Pozzallo i finanzieri della Tenenza e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli durante i controlli nell’area dello scalo.

In tutto sono stati sequestrati 377 animali esotici vivi, 76 dei quali appartenenti a specie tutelate dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali a rischio di estinzione. Un sequestro che, per numero di esemplari protetti coinvolti, viene indicato dagli investigatori tra i più rilevanti del settore.

L’auto pronta a imbarcarsi per Malta

La scoperta è avvenuta durante un’ispezione effettuata in prossimità dell’imbarco del catamarano diretto a Malta. Gli animali erano trasportati da un cittadino maltese all’interno di un’autovettura.Le modalità del trasporto hanno immediatamente attirato l’attenzione degli operatori. L’auto, secondo quanto accertato, non disponeva infatti di spazi idonei né di un’adeguata termoregolazione. Sul posto sono stati quindi chiamati anche i veterinari dell’Asp di Ragusa, che hanno verificato le condizioni nelle quali si trovavano gli esemplari.

Gli approfondimenti sono stati successivamente affidati alla Squadra Operativa CITES della Compagnia della Guardia di Finanza di Catania Fontanarossa. Dagli accertamenti è emerso un altro elemento particolarmente rilevante: 76 degli animali sequestrati appartengono a specie sottoposte a specifica tutela internazionale. Tra gli esemplari individuati figurano Ara macao, Ara chloropterus e Ara ararauna, oltre a Cacatua roseicapilla e Cacatua alba.

Tutti gli animali sequestrati

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa. Le contestazioni riguardano, tra l’altro, la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e tali da poter provocare gravi sofferenze, oltre alle ipotesi di reato previste dalla normativa italiana che disciplina l’applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie a rischio di estinzione.Tutti i 377 animali sono stati sequestrati e affidati a un allevamento amatoriale dotato, secondo quanto riferito dagli investigatori, di una struttura idonea a garantirne l’accudimento.L’operazione è stata condotta nell’ambito dei controlli congiunti svolti dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli negli spazi doganali, anche per contrastare il commercio illecito di specie animali protette.Per l’uomo denunciato vale il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

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