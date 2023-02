Porticcioli impraticabili. L’insabbiamento mette in ginocchio una categoria

Grido di allarme per i porticcioli della costa iblea dove l’insabbiamento è un fenomeno che mette in ginocchio una categoria costretta ad affrontare mille disagi per poter andare in mare e per poter rientrare negli approdi. Da Pozzallo, con il suo porto piccolo, a Donnalucata a Scoglitti. Il problema è uno ed i disagi sono tanti e ricadono su tanti. L’impraticabilità degli scali di alaggi, uniche infrastrutture al servizio della piccola marineria iblea, è la causa prima dei problemi dei pescatori. Quei pescatori che, in questo periodo (tempo di seppie di cui il mare ragusano e pieno), potrebbero scendere in mare quotidianamente.

Le sofferenze tecniche dei porticcioli iblei

A Scicli già i primi incontri con i pescatori e con i responsabili del circolo nautico che hanno sollevato il problema dell’impraticabilità del porticciolo di Donnalucata. E’ stato assicurato, in tempi brevi, il dragaggio dello scalo di alaggio al fine di bonificare l’area e rendere agibile l’infrastruttura. Verrà utilizzata la draga che il Libero Consorzio comunale di Ragusa ha acquistato proprio per Donnalucata. “La richiesta che ci è pervenuta è quella di una programmazione quasi mensile per mantenere agibile il porticciolo – afferma l’assessore alle manuntenzioni Enzo Giannone – abbiamo incontrato, assieme all’assessore Peppe Puglisi ed ai responsabili della Capitaneria di porto, i pescatori ed i soci del circolo nautico a palazzo di città condividendo la problematica che ci è stata posta. Non ultimo il punto riguardante la presenza massiccia di posidonia, l’alga che si accumula nel porticciolo. Siamo dell’avviso che l’intervento di rimozione non va limitato ai soli periodi estivi, ma, previa autorizzazione da parte del Demanio regionale e della Capitaneria di Porto, deve essere esteso anche ai rimanenti mesi dell’anno”.

Per il porto piccolo di Pozzallo pesante è la movimentazione al suo interno. La sabbia che si accumula al centro del porticciolo rendendolo, in alcuni mesi dell’anno, quasi una spiaggia dove installare ombrelloni e prendere il sole. L’intervento periodico di dragaggio, con la draga del Libero Consorzio comunale di Ragusa che periodicamente interviene con la rimozione della sabbia, non risolve il problema. La soluzione sarebbe quella di intervenire strutturalmente all’imboccatura del porto piccolo cambiando il flusso delle correnti e, quindi, non far entrare la sabbia al suo interno.

Per il porticciolo di Scoglitti, il consiglio comunale di Vittoria, lo scorso 16 febbraio, ha approvato una mozione del gruppo di Fratelli d’Italia per “chiedere all’amministrazione di procedere celermente sia con i lavori della movimentazione delle sabbie, per i quali sono previsti fondi per 30mila dalla Regione e 10mila dal Comune e con i lavori della messa in sicurezza del porto.