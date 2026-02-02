Pony trascinata e uccisa ad Acate; oltre una decina le associazioni animaliste che hanno richiesto di costituirsi parte civile

E’stato chiesto il rito abbreviato per il 35enne accusato di avere ucciso una pony alla periferia di Acate ad aprile del 2022. Stamani udienza davanti al giudice monocratico presso il Tribunale di Ragusa dopo che la scorsa udienza era stata rinviata per un difetto di notifica alle parti offese. Oltre una decina le associazioni animaliste che hanno richiesto di costituirsi parte civile. La pony secondo quanto accertato dagli inquirenti, sarebbe stata sottratta dall’imputato dalla stalla di un parente ed era stata legata allo sportello dell’auto per essere portata via. La bestiola però sarebbe scivolata a terra senza riuscire a rialzarsi, trascinata e ridotta in fin di vita, sarebbe stata poi abbandonata agonizzante in un terreno alla periferia di Acate dove venne trovata. Per la pony però non c’era più nulla da fare, le lesioni dovute al trascinamento ne avevano devastato il corpo fino ai tessuti muscolari; le venne praticata l’autanasia dai veterinari giunti sul posto per soccorrerla. Nel procedimento erano state coinvolte due persone; una è stata di recente assolta con formula piena, per non avere commesso il fatto. Era la persona che con un’altra autovettura aveva affiancato il mezzo per poi precederlo, secondo la tesi dell’accusa, a mo’di scorta. La prossima udienza a carico del 35enne invece verrà celebrata il prossimo 15 maggio. L’avvocato Daniele Scrofani che assiste l’uomo ha fatto richiesta che il suo assistito venga giudicato con rito abbreviato.

