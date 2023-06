Ponte sul fiume Ippari, indetta la gara d’appalto. A breve, l’aggiudicazione dei lavori

Le procedure per l’assegnazione dei lavori di messa in sicurezza del Ponte sul fiume Ippari, saranno completate a giorni. Una notizia molto attesa dal territorio: il ponte sul fime Ippari, situato al km 2+400 della Sp. 18 Vittoria-Piombo è chiuso dal 2022 e in questi giorni è stata indetta una gara d’appalto, frutto di una collaborazione fra il Comune di Vittoria e il Libero Consorzio di Ragusa. Grazie a questa collaborazione, è stato possibile avviare la gara d’appalto per un importo a base d’asta di € 3.236.686,99.

LE DITTE IN GARA

La commissione giudicatrice ha già approvato la graduatoria delle otto ditte ammesse alla gara, e la prima posizione è stata ottenuta dalla Edilzeta SPA di Modica. Oggi è stata adottata la proposta di aggiudicazione, e seguiranno i tempi tecnici per l’affidamento definitivo e la consegna dei lavori.