Ponte sul fiume Ippari: approvato in via definitiva il progetto

E’ stato approvato in via definitiva il progetto relativo ai lavori di messa in sicurezza del ponte sul fiume Ippari, sulla Sp 18 Vittoria-Piombo.

Ad annunciarlo, il commissario straordinario del libero consorzio comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, che conferma l’impegno dell’ente provinciale per sbloccare l’iter dell’opera, fermo a causa della necessaria rimodulazione del quadro economico, sia a seguito dell’incremento dei prezzi delle materie prime che a seguito del nuovo prezziario regionale.



“Abbiamo dato immediatamente mandato agli uffici di espletare immediatamente la gara per dare inizio ai lavori – conclude Piazza – che avverrà comunque entro l’anno”.