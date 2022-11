Ponte sul Fiume Ippari, ci sono voluti 4 anni per approvare il progetto: “E’ comunque una battaglia persa per il territorio”

E’ stato approvato in via definitiva il progetto relativo ai lavori di messa in sicurezza del ponte sul fiume Ippari, lungo la Sp 18 Vittoria-Piombo. Ad annunciarlo, il commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, che conferma l’impegno dell’ente provinciale per sbloccare l’iter dell’opera, fermo a causa della necessaria rimodulazione del quadro economico, sia a seguito dell’incremento dei prezzi delle materie prime che a seguito del nuovo prezziario regionale.

Ma non mancano comunque le polemiche perchè ci sono voluti 4 anni e a porre l’accento sulla questione è il presidente provinciale Mpsi, Andrea La Rosa, e il segretario cittadino Mpsi, Biagio Pelligra, consigliere comunale a Vittoria, che hanno effettuato un sopralluogo sul posto.

“Di annunci di questo tipo ne abbiamo registrati diversi e mai, purtroppo, si sono dimostrati consequenziali. Ecco perché non siamo per niente fiduciosi. I fatti ci vogliono”, dichiarano.