Ponte dell’Immacolata 2025: attese code e traffico intenso sulle autostrade siciliane
05 Dic 2025 18:20
Con l’avvicinarsi del Ponte dell’Immacolata, Anas segnala un aumento significativo del traffico sulla rete stradale siciliana, con spostamenti verso le località turistiche, i capoluoghi e i grandi centri commerciali per acquisti e mercatini di Natale.
Secondo le previsioni, il traffico sarà più intenso oggi pomeriggio e sabato mattina per gli spostamenti in entrata e uscita da Palermo e Catania, mentre lunedì pomeriggio sono attesi i rientri verso le due città.
Le principali arterie interessate
Gli itinerari maggiormente coinvolti saranno le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo, la Tangenziale di Catania, la Catania-Siracusa e l’itinerario Palermo-Agrigento.
Si ricorda che domenica 7 e lunedì 8 dicembre, dalle ore 9 alle 22, è in vigore il divieto di transito per i veicoli pesanti, per garantire maggiore sicurezza e fluidità alla circolazione dei mezzi leggeri.
Alternative e raccomandazioni
Anas segnala che fino al 31 gennaio 2026 è attivo un piano straordinario di potenziamento del servizio ferroviario fra Termini Imerese e Palermo, incentivando l’uso del trasporto pubblico rispetto a quello privato.
