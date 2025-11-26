Poliziotto aggredito da un immigrato con coltello. Aveva cercato di fermarlo mentre imbrattava un muro

Un giovane poliziotto rischia la vita ad Acate nel tentativo di fermare un extracomunitario che stava scrivendo una frase sui muri. È accaduto questa mattina, in una zona di periferia, in via XX settembre, in direzione di Vittoria.

L’immigrato sta deturpando un muro con alcune scritte, l’agente, libero dal servizio e quindi in abiti civili, lo ha visto e si è avvicinato per chiedere spiegazioni e convincerlo a desistere. L’uomo ha reagito con violenza. Ha tirato fuori un coltello della tasca, indirizzandolo verso l’agente che è stato costretto a fuggire. L’immigrato lo ha inseguito, cercando0 di colpirlo, fin quando non è stato fermato da altre persone che si trovavano nella zona. Nel frattempo, è arrivata la volante della Polizia di Vittoria, chiamata dallo stesso agente. L’uomo è stato preso in consegna dagli agenti e condotto in commissariato. Per lui si attendono adesso i provvedimenti del magistrato. Dovrà rispondere di violenza privata e potrebbe configurarsi anche il tentato omicidio. L’agente aggredito per fortuna ha riportato solo delle ferite lievi.

Nella zona dell’aggressione ci sono molte telecamere di videosorveglianza e alcuni testimoni hanno visto ciò che stava accadendo. La violenza dell’episodio ha colpito tanti e ha aumentato la preoccupazione ad Acate dove la presenza di numerosi immigrati è spesso fonte di preoccupazione. Gli agenti dovranno anche capire che tipo di scritta stesse facendo l’uomo e per quale motivo. Per lui potrebbe scattare anche la denuncia a piede libero per aver deturpato un immobile. Ricerca fotografica di Franco Assenza.

