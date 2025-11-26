L’ASP di Ragusa rafforza il proprio impegno verso i cittadini in condizioni di fragilità economica o sociale attraverso il Progetto “Contrastare la Povertà Sanitaria”, parte del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021–2027, promosso dal Ministero della Salute e coordinato dall’INMP (Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà). Dal 1° dicembre 2025, gli ambulatori territoriali dedicati ai […]
Poliziotto aggredito da un immigrato con coltello. Aveva cercato di fermarlo mentre imbrattava un muro
26 Nov 2025 19:49
Un giovane poliziotto rischia la vita ad Acate nel tentativo di fermare un extracomunitario che stava scrivendo una frase sui muri. È accaduto questa mattina, in una zona di periferia, in via XX settembre, in direzione di Vittoria.
L’immigrato sta deturpando un muro con alcune scritte, l’agente, libero dal servizio e quindi in abiti civili, lo ha visto e si è avvicinato per chiedere spiegazioni e convincerlo a desistere. L’uomo ha reagito con violenza. Ha tirato fuori un coltello della tasca, indirizzandolo verso l’agente che è stato costretto a fuggire. L’immigrato lo ha inseguito, cercando0 di colpirlo, fin quando non è stato fermato da altre persone che si trovavano nella zona. Nel frattempo, è arrivata la volante della Polizia di Vittoria, chiamata dallo stesso agente. L’uomo è stato preso in consegna dagli agenti e condotto in commissariato. Per lui si attendono adesso i provvedimenti del magistrato. Dovrà rispondere di violenza privata e potrebbe configurarsi anche il tentato omicidio. L’agente aggredito per fortuna ha riportato solo delle ferite lievi.
Nella zona dell’aggressione ci sono molte telecamere di videosorveglianza e alcuni testimoni hanno visto ciò che stava accadendo. La violenza dell’episodio ha colpito tanti e ha aumentato la preoccupazione ad Acate dove la presenza di numerosi immigrati è spesso fonte di preoccupazione. Gli agenti dovranno anche capire che tipo di scritta stesse facendo l’uomo e per quale motivo. Per lui potrebbe scattare anche la denuncia a piede libero per aver deturpato un immobile. Ricerca fotografica di Franco Assenza.
