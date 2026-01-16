Polizia Postale lancia l’allarme: account WhatsApp hackerati per frodi economiche

La Polizia Postale, attraverso la sua pagina ufficiale Facebook “Commissariato di PS Online – Italia”, ha lanciato un nuovo allarme per una truffa online che colpisce utenti WhatsApp. Gli episodi segnalati riguardano account hackerati che inviano messaggi fraudolenti ai contatti della vittima, simulando emergenze o problemi urgenti e chiedendo trasferimenti di denaro.

I malintenzionati sfruttano la fiducia che le persone ripongono nei propri contatti. Il messaggio appare infatti come inviato da una persona conosciuta, aumentando il rischio che la richiesta di denaro venga soddisfatta senza verifiche.

La Polizia Postale raccomanda di verificare sempre l’autenticità delle richieste, contattando direttamente la persona tramite chiamata o altri canali, e di attivare la verifica in due passaggi su WhatsApp per aumentare la sicurezza dell’account. Inoltre, occorre bloccare e segnalare eventuali messaggi sospetti e informare immediatamente il contatto qualora si sospetti un accesso non autorizzato al suo profilo.

