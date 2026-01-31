Polizia di Stato, quattro promozioni nel Ragusano. FOTO

Lo scorso 28 gennaio, il Consiglio d’Amministrazione per il Personale della Polizia di Stato ha deliberato importanti promozioni che coinvolgono quattro dirigenti operanti nel territorio ragusano, riconoscendo professionalità, competenza ed esperienza maturate nel corso degli anni.

Tancredi e Arcidiacono promossi Primo Dirigente

È stato promosso alla qualifica di Primo Dirigente il Dott. Angelo Tancredi, attuale dirigente della Divisione P.A.S.I. della Questura, che in passato ha guidato per anni la Sezione Polizia Stradale di Ragusa, distinguendosi per l’attività svolta sul territorio e per la gestione di delicati incarichi operativi.

Insieme a lui, ha ottenuto la promozione a Primo Dirigente anche il Dott. Giovanni Arcidiacono, attuale dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria. Arcidiacono vanta un curriculum di rilievo, avendo ricoperto diversi incarichi tra Sicilia e Calabria, tra cui la Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Catania e la dirigenza del Commissariato di P.S. di Castrovillari.

Due promozioni a Vice Questore

Il Consiglio d’Amministrazione ha inoltre promosso alla qualifica di Vice Questore il Dott. Tommaso Amato, dallo scorso novembre Capo di Gabinetto della Questura di Ragusa e, contemporaneamente, dirigente della D.I.G.O.S., ruolo di primaria importanza nell’ambito della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Promozione a Vice Questore anche per il Dott. Lorenzo Cariola, attuale dirigente del Commissariato di P.S. di Modica, impegnato da tempo in un’area strategica del territorio ibleo.

© Riproduzione riservata