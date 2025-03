Pnrr in Sicilia: soldi a rischio! Schifani convoca d’urgenza assessori e dirigenti

La Sicilia rischia di perdere risorse fondamentali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Per questo, il presidente della Regione Renato Schifani ha convocato d’urgenza per lunedì 31 marzo, a Palazzo d’Orléans, tutti i nove assessori e i quindici dirigenti generali coinvolti nell’attuazione dei progetti finanziati dal Pnrr e dal Piano nazionale complementare (Pnc). L’obiettivo? Analizzare le criticità emerse e trovare soluzioni immediate per evitare il disastro.

Monitoraggio preoccupante: la Sicilia arranca

Secondo i dati raccolti dalla Cabina di regia regionale per il Pnrr, coordinata dal segretario generale della Regione Margherita Rizza, la situazione non è affatto rosea. Dal 25 febbraio al 10 marzo, il monitoraggio ha evidenziato ritardi gravi su diversi fronti:

Implementazione lenta della piattaforma Regis;

Disallineamenti contabili tra i sistemi di gestione;

Spesa ancora troppo bassa rispetto agli obiettivi.

Ma il dato più allarmante riguarda tredici misure chiave, gestite da dieci dipartimenti regionali, che stanno incontrando ostacoli significativi. Tra questi, i Centri di facilitazione digitale, il programma Gol per il lavoro, la valorizzazione dei parchi e giardini storici, il rinnovo del parco ferroviario e degli autobus extraurbani, gli investimenti in infrastrutture idriche e persino l’adozione del Fascicolo Sanitario Elettronico.

Schifani avverte: “Niente sconti per chi sbaglia”

Il governatore Schifani ha le idee chiare e mette in guardia i dirigenti:

“L’eventuale mancato adempimento degli obblighi connessi alla realizzazione degli investimenti sarà rilevante ai fini della valutazione dirigenziale e potrebbe portare anche alla risoluzione del rapporto di lavoro.”

Un messaggio forte, che richiama la direttiva già emanata a dicembre 2024 sugli indirizzi amministrativi per il 2025. L’obiettivo di Schifani è scongiurare il rischio che i fondi del Pnrr destinati alla Sicilia tornino indietro per mancato utilizzo.

Pnrr in Sicilia: missione salvataggio

L’incontro di lunedì sarà cruciale per trovare soluzioni rapide e concrete. Il tempo stringe e la Regione non può permettersi ulteriori rallentamenti. Riuscirà la giunta a recuperare il terreno perso e a garantire il rispetto dei cronoprogrammi? Il rischio di perdere milioni di euro è dietro l’angolo.

© Riproduzione riservata