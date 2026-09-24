Punta Braccetto e Pedalino, weekend contro i rifiuti: arrivano i volontari Plastic Free

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Una passeggiata sulla sabbia di Punta Braccetto e una raccolta di mozziconi tra le strade di Pedalino. Il Ragusano apre la tre giorni siciliana dei Sea & Rivers, la mobilitazione con cui Plastic Free Onlus porta volontari e famiglie a ripulire spiagge, città e aree verdi, da venerdì 25 a domenica 27 settembre.

I due appuntamenti iblei

Si comincia venerdì 25 settembre a Ragusa con una passeggiata ecologica sulla spiaggia di Punta Braccetto. Sabato 26 si passa a Comiso, nella frazione di Pedalino: il ritrovo è in piazza Gramsci e l’obiettivo sono i mozziconi di sigaretta dispersi nelle aree urbane.

La partecipazione è gratuita ma serve l’iscrizione, sul sito www.plasticfreeonlus.it/eventi, dove si trova l’elenco completo degli appuntamenti con i punti di ritrovo.

Il resto della Sicilia

Domenica 27, in coincidenza con la Giornata mondiale dei fiumi, le iniziative saranno quattro: a San Cataldo, nel piazzale della palestra della scuola Carducci in via Santa Maria Mazzarello; a Caltanissetta, nel piazzale di fronte al MiÁ in via Piersanti Mattarella; a Naso, nel Messinese, nello slargo di contrada Gàttina; e a Mazara del Vallo, in località Bocca Arena vicino al Ponte Bianco. In tutta Italia, e anche oltreconfine, gli appuntamenti sono più di duecento.

Il senso dell’iniziativa lo spiega il fondatore e presidente di Plastic Free, Luca De Gaetano: la tutela del mare comincia molto prima della battigia, perché ogni rifiuto abbandonato in città, lungo una strada o in un’area verde può essere trascinato dall’acqua fino ai fiumi e alle coste. Raccogliere ciò che è già disperso conta, ma per De Gaetano il vero cambiamento passa dalla prevenzione e da comportamenti più responsabili ogni giorno.

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