Da Vittoria al palco con “Il Volo”: la voce di Samantha Pisani nel coro di “Tutti per Uno”

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Una giovane cantante vittoriese protagonista di uno show su Canale 5. Samantha Pisani, 33 anni, musicista e cantante lirica, si esibirà nelle tre serate show “Tutti per Uno”, che vedrà protagonisti il gruppo musicale “Il Volo”. Il 24, 26 e 27 settembre, Samantha salirà sul palco di Palazzo Te, a Mantova dove è in programma lo spettacolo di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Sul palco saliranno anche alcuni protagonisti della musica leggera italiana: Elisa, Mahmood, Emma, Fiorella Mannoia, Luca Carboni, Madame, Loredana Bertè, Noemi, Francesco Gabbani, Riccardo Cocciante, Nek, Noa, Blue, Alex Britti, Fabio Concato, Sarah Toscano, Nina Zilli e Michele Bravi.

Samantha Pisani sarà protagonista come corista nelle tre serate dello spettacolo. Nelle precedenti edizioni lo show “Tutti per uno” ha fatto registrare ascolti record e anche in questa stagione si preannuncia come uno degli eventi musicali più importanti d’autunno.

Samatha Pisani anche in passato si era esibita con importanti protagonisti della musica italiana, cantando anche accanto ad Andrea Bocelli e al Coro Lirico Siciliano. La giovane, alcuni anni fa, aveva partecipato e aveva ottenuto risultati importanti anche nelle selezioni di “Sanremo Giovani”

© Riproduzione riservata