Venerdì 6 novembre alle 11 in piazza Igea l'Asp di Ragusa presenta la campagna antinfluenzale 2026-2027: al termine si potrà vaccinarsi.
Il naufragio di Baia Dorica: 14 morti in mare. Ventiquattro anni dopo il ricordo della città e della comunità islamica
21 Set 2026 15:48
Ventiquattro anni fa, un naufragio costò la vita a 14 persone. Quattordici immigrati, di varie nazionalità, tutti giovani, perirono tra i flutti nella zona di Baia Dorica, a tre chilometri da Scoglitti.
Con il mare in tempesta vennero fatti scendere da un’imbarcazione e issati su un barchino che non resse alle onde e si inabissò. Alcuni corpi finirono sulla spiaggia, altri vennero recuperati successivamente.
Ventiquattro anni dopo, la città di Vittoria ricorderà quel momento con un’iniziativa interreligiosa organizzata dal comune.
Alle 16,30, ci si ritroverà nella piazzetta “il giro di boa”. Il racconto di quei tragici momenti sarà affidata al racconto di un giornalista, Gianni Di Gennaro. Interveranno il sindaco Francesco Aìello e l’assessore Francesca Corbino. Poi gli interventi del sacerdote don Rosarfio Cavallo, direttore dell’Ufficio Migrantes della Diocesi e la testimonianza della comunità islamica Al Zaytouna.
Una corona di fiori e i fiori che ciascuno porterà sarà gettata in mare. Per non dimenticare una delle tante tragedie dei nostri tempi.
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