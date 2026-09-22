Marina Gourmet chiude la terza edizione: tre giorni tra cucina, vini, contest e grandi chef

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Tre giorni dedicati alla cucina siciliana, al vino e alla valorizzazione delle materie prime hanno caratterizzato la terza edizione di Marina Gourmet, andata in scena dal 19 al 21 settembre a Marina di Ragusa. L’evento, promosso dal Comitato del Gusto, ha alternato contest, degustazioni, show cooking, cene a più mani, masterclass e appuntamenti musicali.

Tra i momenti centrali della manifestazione, la terza edizione del contest “Chef Rivelazione 2026”, ospitato al ristorante Votavota e coordinato da Stefania Petrotta. Nove chef, uno per ogni provincia siciliana, si sono confrontati sul tema del Mediterraneo. A vincere il premio, quest’anno dedicato alla memoria di Pinuccio La Rosa, è stata Martina Dodeci del ristorante Demenna di San Marco d’Alunzio, in provincia di Messina, con il piatto “Le conchiglie del Mediterraneo”. Un riconoscimento legato alla valorizzazione delle materie prime è stato invece assegnato a Marcantonio Blanco del ristorante Casa Blanco di Pozzallo per “Mare viola”. A valutare i concorrenti sono state una giuria tecnica composta da chef e giornalisti e una giuria gourmand.

Nel corso della tre giorni, il lungomare Andrea Doria ha ospitato i banchi degustazione con oltre venti cantine e diversi produttori, insieme agli show cooking curati dagli chef del Comitato del Gusto. Domenica sera, al ristorante Zefiro, è stata proposta una cena a sei portate firmata da Giuseppe Causarano, Antonio Colombo, Franco Sgarlata, Daniele Emmolo, Luca Salmè, Vincenzo Lorefice, Angelo Bonomo, Peppe Cannistrà e Gianni Amorelli. La serata conclusiva si è invece svolta a Villa Criscione, con una cena che ha visto impegnati, oltre agli chef del Comitato, anche Nino Ferreri del ristorante Limu di Bagheria, Massimo Mantarro del Principe Cerami di Taormina, Mattia Pecis di Cracco a Portofino e Corrado Assenza.

Spazio anche all’approfondimento sul vino con la masterclass curata dal sommelier Matteo Gallello al Marina’s Lounge, dedicata a “Temperamento, Mediterraneo e Territorialità”. La manifestazione ha inoltre proposto appuntamenti musicali in piazza Duca degli Abruzzi e a Villa Criscione, con le esibizioni dei Suddeka, di Guglielmo Tasca e del Trio CasaMia.

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