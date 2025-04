Pippo Pattavina e ‘Il Ratto delle Sabine’: un finale di risate per la stagione teatrale di Modica”

La stagione di prosa 2024-2025 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica si prepara a calare il sipario con uno spettacolo che promette di essere un’esplosione di risate e divertimento. Sabato 3 maggio alle ore 21.00 e domenica 4 maggio alle ore 18.30, il pubblico avrà il privilegio di assistere a “Il Ratto delle Sabine”, una delle più celebri commedie del teatro comico europeo, firmata dall’austriaco Franz Von Schontan nel 1885. E a dar vita a questa pièce, niente di meno che il Maestro del teatro nazionale e dialettale, Pippo Pattavina, che dirigerà e interpreterà il protagonista, offrendo una performance che si preannuncia indimenticabile.

Con il suo inconfondibile stile, Pattavina guida un cast d’eccezione composto da Raffaella Bella, Diana D’Amico, Francesca Ferro, Giampaolo Romania, Mariarita Sgarlato, Riccardo Maria Tarci e Aldo Toscano. In scena, il commendator Nicolino Trombone, un capocomico teatrale dalla cultura rudimentale, viaggia con la sua improbabile compagnia teatrale da un paese all’altro, in cerca di spettatori. Il suo incontro con un maestro di scuola elementare, che ha scritto un dramma intitolato “Il ratto delle Sabine”, darà il via a una serie di equivoci e situazioni esilaranti. Trombone, ignaro della storia, dei centurioni romani e persino del significato della parola “ratto”, vedrà nell’aspirante drammaturgo l’occasione di rappresentare l’opera, senza rendersi conto dei buchi storici e culturali che caratterizzano il suo progetto.

Questo classico della commedia, incentrato su malintesi e gags irresistibili, regalerà due serate di puro intrattenimento. Pippo Pattavina, noto per il suo talento di attore e regista, porta in scena un’opera che ha il potere di far ridere e riflettere, senza mai rinunciare alla sua ironia di fondo. La scelta di chiudere la stagione con una commedia di così alto livello è un omaggio al pubblico che ha seguito con affetto e partecipazione ogni spettacolo, e che ora potrà gustarsi un finale all’insegna della leggerezza e della spensieratezza.

Il pubblico ha premiato la Fondazione Teatro Garibaldi con una straordinaria affluenza, e il presidente Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata non possono che esprimere grande soddisfazione per il successo ottenuto: “Ogni spettacolo di questa stagione è stato un tassello fondamentale nel nostro percorso culturale. La chiusura con Pippo Pattavina è la degna conclusione di un anno ricco di emozioni. La sua maestria è il coronamento perfetto di una stagione che ha saputo coinvolgere e appassionare il nostro pubblico.”

L’evento è reso possibile grazie al sostegno della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e della Banca Agricola Popolare di Sicilia, oltre a numerosi sponsor che hanno reso possibile questa stagione teatrale. L’organizzazione del teatro, infatti, ha confermato il suo impegno nel portare sul palcoscenico modicano una varietà di spettacoli di altissimo livello, sempre con l’obiettivo di arricchire la vita culturale della città.

Non perdete l’occasione di partecipare a una delle ultime serate della stagione teatrale modicana: la magia del teatro di Pippo Pattavina, con le sue irresistibili situazioni comiche, promette di regalare risate e momenti indimenticabili.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro e online su Ciaotickets. Per ulteriori informazioni, consultate il sito web ufficiale della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica o seguite le loro pagine social.

