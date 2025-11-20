“Pinocchia” di Stefano Benni illumina Casamatta: una fiaba ribelle che conquista la scena

Dopo il successo dell’apertura con Antonio Fava e la sua commedia dell’arte, la rassegna teatrale “Casamatta in scena 2025/2026” torna con un secondo appuntamento dal forte impatto emotivo e artistico. Nello spazio culturale di viale Europa 85, nei giorni 21-22-23 e 28-29-30 novembre (venerdì e sabato ore 20:30, domenica ore 18:00), andrà in scena “Pinocchia”, l’opera visionaria e controcorrente di Stefano Benni.

Una fiaba? Sì. Ma sovversiva, rovesciata, audace. Benni prende il mito immortale di Pinocchio e lo trasforma in una creatura femminile: Pinocchia, spirito ribelle e anticonformista che sfida un mondo deformato, quasi surreale.

Una protagonista che non si limita a cercare se stessa: mette in discussione ruoli, aspettative, convenzioni e tutto ciò che “dovrebbe essere”.

In un universo popolato da figure stranianti, ironiche e talvolta grottesche, la storia diventa un viaggio di formazione che è insieme denuncia sociale, satira graffiante e celebrazione della libertà individuale. Un racconto che scorre tra comicità e dramma, leggerezza e profondità, mantenendo quell’impronta poetica e irriverente tipica del suo autore.

A portare in vita il mondo di “Pinocchia” sul palco saranno

Valentina Ferrante, Massimo Leggio, Alessia Gurrieri e Salvo Paternò, diretti dalla stessa Valentina Ferrante, che firma una regia attenta a esaltare il ritmo, la visione e l’ambiguità del testo benniano.

Il pubblico è atteso per un’esperienza teatrale intensa, capace di emozionare e far riflettere, tra identità, trasformazione e disobbedienza creativa.

Info e prenotazioni: 388 4591604

