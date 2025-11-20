La sanità siciliana compie un passo decisivo verso l’innovazione digitale: l’intelligenza artificiale entra ufficialmente nei percorsi diagnostici e post-operatori dell’ortopedia. È quanto emerso durante il focus di aggiornamento “L’ortopedia del futuro”, tenutosi a Villa Politi a Siracusa e coordinato dal dott. Emanuele Lombardo, primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Istituto Ortopedico Villa Salus. L’incontro, […]
“Pinocchia” di Stefano Benni illumina Casamatta: una fiaba ribelle che conquista la scena
20 Nov 2025 10:02
Dopo il successo dell’apertura con Antonio Fava e la sua commedia dell’arte, la rassegna teatrale “Casamatta in scena 2025/2026” torna con un secondo appuntamento dal forte impatto emotivo e artistico. Nello spazio culturale di viale Europa 85, nei giorni 21-22-23 e 28-29-30 novembre (venerdì e sabato ore 20:30, domenica ore 18:00), andrà in scena “Pinocchia”, l’opera visionaria e controcorrente di Stefano Benni.
Una fiaba? Sì. Ma sovversiva, rovesciata, audace. Benni prende il mito immortale di Pinocchio e lo trasforma in una creatura femminile: Pinocchia, spirito ribelle e anticonformista che sfida un mondo deformato, quasi surreale.
Una protagonista che non si limita a cercare se stessa: mette in discussione ruoli, aspettative, convenzioni e tutto ciò che “dovrebbe essere”.
In un universo popolato da figure stranianti, ironiche e talvolta grottesche, la storia diventa un viaggio di formazione che è insieme denuncia sociale, satira graffiante e celebrazione della libertà individuale. Un racconto che scorre tra comicità e dramma, leggerezza e profondità, mantenendo quell’impronta poetica e irriverente tipica del suo autore.
A portare in vita il mondo di “Pinocchia” sul palco saranno
Valentina Ferrante, Massimo Leggio, Alessia Gurrieri e Salvo Paternò, diretti dalla stessa Valentina Ferrante, che firma una regia attenta a esaltare il ritmo, la visione e l’ambiguità del testo benniano.
Il pubblico è atteso per un’esperienza teatrale intensa, capace di emozionare e far riflettere, tra identità, trasformazione e disobbedienza creativa.
Info e prenotazioni: 388 4591604
