Pink Floyd “tornano” in Sicilia: ecco dove vedere il concerto leggendario

Dal 24 al 30 aprile i fan siciliani avranno l’occasione di rivivere un momento magico della storia del rock: il film concerto “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII” arriva nelle sale in una versione restaurata e rimasterizzata in 4K e Dolby Atmos, per un’esperienza audiovisiva mai vista prima. Distribuito da Nexo Studios, il capolavoro diretto da Adrian Maben sarà proiettato anche in formato IMAX® in alcune selezionate sale.

Il film documenta il concerto senza pubblico girato nel 1971 all’interno dell’anfiteatro romano di Pompei. Un’esperienza mistica e visionaria, con performance iconiche come Echoes, A Saucerful of Secrets e One of These Days, intervallate da scene inedite dei Pink Floyd durante le sessioni di registrazione di The Dark Side of the Moon agli Abbey Road Studios.

👉 Dove vedere “Pink Floyd at Pompeii” in Sicilia

Ecco le sale che proietteranno il film:

Belpasso – The Space

– The Space Catania Misterbianco – Uci

– Uci Marsala – Golden (solo il 28 e 29 aprile)

– Golden (solo il 28 e 29 aprile) Messina – Iris

– Iris Paceco – Empire Cinemas Le Saline Trapani

– Empire Cinemas Le Saline Trapani Palermo – Gaudium, Metropolitan, Uci

– Gaudium, Metropolitan, Uci Partinico – Empire

– Empire Ragusa – Lumiere (28 e 29 aprile) e Madison

– Lumiere (28 e 29 aprile) e Madison San Giovanni La Punta – Cinestar I Portali

– Cinestar I Portali Vittoria – Golden (28 e 30 aprile)

🎟️ Biglietti in prevendita su www.pinkfloyd.film

Il 2 maggio esce anche l’album live in vinile, CD, digitale e Dolby Atmos

Subito dopo l’uscita al cinema, arriva un altro evento imperdibile per gli appassionati: il 2 maggio sarà disponibile il nuovo album live Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII, edito da Legacy Recordings/Sony Music. Per la prima volta anche in vinile e Dolby Atmos.

👉 Pre-order già attivo su: pinkfloyd.lnk.to/Live_AtPompeii

Due giorni speciali nei negozi di dischi italiani

A coronare l’omaggio, oltre 60 negozi di dischi in tutta Italia, inclusi Catania (Riva) e Messina (Musicò Dischi), celebreranno la band con:

📀 1 maggio – Speciali Opening Night

🎧 2 maggio – Pink Floyd Day

Eventi, allestimenti tematici e materiali esclusivi per immergersi totalmente nell’universo visionario dei Pink Floyd.

🎥 Extended Trailer: YouTube

🎥 Clip “A Saucerful of Secrets”: YouTube

Come ha detto Nick Mason, storico batterista della band: «Live At Pompeii è un documento raro e unico della band dal vivo nel periodo precedente a The Dark Side Of The Moon».

© Riproduzione riservata