Pigiama Run 2024 a Ragusa: corri e aiuta i bambini malati di tumore

In oltre 40 città italiane e in modalità “Anywhere”, dove vuoi tu. Torna anche a Ragusa il Pigiama Run.

Pronto a correre in pigiama? Il 20 settembre 2024 torna una nuova edizione Pigiama Run <www.pigiamarun.it/>, la corsa in totale libertà per manifestare al fianco di chi è costretto ad indossare solo questo indumento tutto il giorno.

Una corsa per divertirsi e fare sport, quindi, ma anche all’insegna della solidarietà. Con il ricavato proveniente dalle iscrizioni la rete LILT sosterrà infatti in tutta Italia progetti e servizi concreti di aiuto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.

Storicamente la Pigiama Run <www.instagram.com/pigiamarun/> ha contribuito al sostegno e accoglienza gratuita dei bambini nelle Case del Cuore, appartamenti speciali messi a disposizione da LILT Milano per le famiglie più fragili nei pressi dell’Istituto dei Tumori di Milano. Sono tanti ogni anno i bambini malati che arrivano da tutta Italia e anche dall’estero per poter seguire le terapie presso le strutture del territorio.

La Pigiama Run è nata infatti nel 2019 da LILT Milano Monza Brianza <www.legatumori.mi.it/> e si corre solitamente nel mese di settembre perché in tutto il mondo in questo mese si celebra il Gold Ribbon, dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici.

La manifestazione si terrà in circa 40 città italiane, partecipa anche tu alla Pigiama Run 2024! E se non trovi una città vicina a te, non ti preoccupare: potrai scegliere se farti consegnare a casa il pettorale con il pacco gara o se ricevere un pettorale digitale e potrai partecipare il 20 settembre 2024 ovunque ti trovi.

Scopri di più nel sito ufficiale di Pigiama Run <www.pigiamarun.it/> .

[image: image.png]



© Riproduzione riservata