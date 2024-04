Personaggi illustri: in Sicilia porte aperte in sei case museo, a Ragusa il Castello di Donnafugata

Anche otto realtà siciliane parteciperanno alla terza edizione delle Giornate Nazionali delle Case dei Personaggi Illustri, promosse in tutta Italia nel fine settimana del 6 e 7 aprile dall’Associazione Nazionale Case della Memoria. Quest’anno, l’evento sarà dedicato al tema “Memorie in Viaggio”, con l’apertura delle porte delle case museo dei Grandi che sono nati o hanno vissuto in Italia.

In Sicilia, oltre 130 case museo apriranno le loro porte per consentire al pubblico di scoprire le dimore dei Grandi che hanno influenzato la storia del nostro Paese. Tra queste, ci sono la Casa Museo Luigi Capuana e il Circolo di Cultura Luigi Capuana a Mineo (CT), il Castello di Donnafugata, il Museo “Eikon” di Ficarra (ME), Casa Giudice Livatino a Canicattì (AG), Casa Florio – Palazzina dei Quattro Pizzi all’Arenella, Casa Museo Raffaello Piraino, Casa Museo del Beato Giuseppe Puglisi, tutte a Palermo.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, ha ricevuto il patrocinio di Icom Italia e del Ministero della Cultura. Tutte le case dei personaggi illustri italiani, non solo quelle facenti parte dell’Associazione, hanno potuto aderire all’evento. Le visite possono essere prenotate fino al 5 aprile, collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove è presente l’elenco delle case partecipanti con le indicazioni per la prenotazione.

Castello di Donnafugata – Donnafugata

Telefono: 0932676500

Email: noprenotazione@tin.it

– Attività proposte:

Racconti di musica e parole: SABATO 6 APRILE

a) Ore 9:30-19:30 musica dal vivo e curiosità in alcune sale del castello –

b) Visite guidate ore 11:00 (ITA)- 12:00 (ITA) – 16:00 (ITA) – 1730 (ENG)

c) ore 19:00 Gran Finale nel parco

Racconti di musica e parole: DOMENICA 7 APRILE

a) Ore 9:30 -19:30 Sala della Musica -i piani a cilindro; Sala degli specchi-il fortepiano Conrad Graf; Sala stemmi- Spartiti del Castello

b)Visite guidate 11:00 (ITA)- 11:30(ENG)- 12:30 (ITA) 15:00 (ENG)- 16:00(ITA)

Punto di partenza: Cortile centrale.

– Ingresso gratuito: No

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì – visite guidate gratuite nel castello, Parco e Museo del Costume

© Riproduzione riservata