Perseguitava l’ex compagna: 34enne modicano arrestato dai carabinieri in flagranza di stalking

Ancora un caso di presunti atti persecutori nel territorio ibleo. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno arrestato un 34enne modicano, gravemente indiziato di aver perseguitato l’ex compagna con pedinamenti, appostamenti e continui tentativi di contatto.

La vittima, anche lei di Modica, aveva già denunciato nei mesi scorsi diversi episodi alla Stazione Carabinieri cittadina. Dopo la decisione della donna di interrompere la relazione, l’uomo – secondo quanto ricostruito dagli investigatori – non avrebbe accettato la fine del rapporto, iniziando a seguirla nei suoi spostamenti quotidiani, a contattarla insistentemente e ad appostarsi sotto casa e nei luoghi da lei abitualmente frequentati.

L’ultimo episodio si è verificato nei pressi di un bar cittadino. La donna, entrata nell’esercizio commerciale, si sarebbe accorta della presenza dell’ex compagno parcheggiato a pochi metri dall’ingresso. L’uomo, rimasto in auto, avrebbe cercato di attirare la sua attenzione accendendo e spegnendo ripetutamente i fari, lasciando intendere che non si sarebbe allontanato.

Impaurita, la vittima ha contattato il numero unico di emergenza 112. In pochi minuti è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri che ha trovato il 34enne ancora sul posto, fermo in auto. Il tempestivo intervento dei militari ha evitato – sottolineano dall’Arma – una possibile escalation che avrebbe potuto mettere in pericolo l’incolumità della donna.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione del Pubblico Ministero, sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ragusa. Dopo l’udienza di convalida, il giudice del Tribunale di Ragusa ha confermato la misura cautelare dei domiciliari, disponendo anche l’applicazione del braccialetto elettronico.

Il 34enne dovrà rispondere del reato di “stalking”. Come previsto dalla legge, le ipotesi accusatorie dovranno trovare conferma nel corso del contraddittorio tra le parti nelle successive fasi del procedimento.

